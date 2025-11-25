中鋼：2026年鋼市溫和復甦

中鋼（2002）昨（25）日舉行集團法說會，中鋼指出，全球鋼市需求2025年完成打底，2026年起將進入溫和復甦的新局面，暗示鋼鐵業最壞的情況已經過去，明年將迎來溫和復甦期。

中鋼揭示AI、資料中心、機器人、電動車、綠能將成為未來十年的新鋼鐵需求核心，中鋼從產能調整、低碳技術到精緻鋼品布局，從傳統鋼廠轉型為高技術、高韌性、低碳的現代化材料供應者。中鋼強調，鋼鐵市場並非V型反轉，而是緩步穩健復甦，中鋼將透過體質改善與價值鏈升級來迎向下一輪成長。

中鋼指出，全球鋼鐵產業處於景氣循環與結構變革的十字路口。一方面，通膨下降、主要央行啟動降息循環，製造業正在從谷底回升；另一方面，貿易壁壘加深、減碳規範強化、超額供給仍未完全化解，使鋼市的恢復呈現緩步、分區不均的態勢。

但鋼市歷經2025年完成打底後，2026年起鋼市可能進入溫和復甦的新局面。

根據世界鋼協worldsteel最新預測，2025年全球鋼鐵需求17.49億公噸，大抵持平；2026年需求將回升至17.72億公噸，年增率 1.3%，增加約2,330萬公噸。

中鋼表示，鋼需復甦主要動能來自印度、東協、中東成長強勁，約帶動3%～7%增長，大型基建、外資投資、人口紅利支撐鋼材需求快速增加，為未來最具潛力的區域市場。

此外，美國降息、基建與製造回流帶動需求。美國PMI回到50以上，去庫存結束、基建與資料中心建設進入高峰。這些項目高度依賴鋼材，使美國成為2026年全球鋼需的核心成長來源。

至於歐洲市場方面，中鋼指出，已經脫離谷底、但恢復幅度有限，高利率環境逐步緩和，受限能源成本高與CBAM衝擊，成長偏緩。

中鋼指出，中國大陸需求疲弱仍是鋼鐵產業最大風險。大陸鋼鐵需求在過去兩年持續下修，2025、2026仍見負成長。房市低迷、新開工不足，加上庫存去化不順，使中國大陸出口壓力未減，是全球鋼價的最大不確定性因素。