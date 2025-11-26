快訊

宏泰電線電纜需求強勁

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

宏泰電工（1612）昨（25）日召開法說會，宏泰表示，電線電纜台電強韌電網計畫帶動下，需求強勁，尤其是未來345kv超高壓線纜會逐漸增加，為躋身超高壓線纜供應商，觀音廠改建擴充進行中，預計最快明年底完工、後年認證。

宏泰表示，今年前三季銷售產品組合以XLPE電力電纜為大宗，銷售額占比達70%，屬於建築用線的PVC電纜占比17%，若與去年全年相較，電力電纜增加3個百分點，建築用線則下滑3個百分點。

宏泰電工總經理黎文斌表示，除了台電強韌電網計畫帶動，還有台電能源開發計畫將規劃更新能源方案，2025至2035年帶來7,889億元商機，都為電線電纜市場帶來良好成長動能，尤其是AI資料中心與科技廠擴廠，更推升中高壓線纜需求。

黎文斌表示，台電規劃345kv線纜直送科學園區，以減少干擾與故障頻率，因此預期在AI科技產業如火如荼發展下，會進一步帶動超高壓線纜需求，公司原銅箔基板廠正積極擴充改建，未來目標生產345kv線纜，預計最快明年底可完工，屆時一年半到兩年取得認證。

至於建築用線市場，黎文斌表示，預期需求可能會稍微放緩。

電纜 宏泰 台電

