兆豐金法說會／總座：股利以現金為主 與近年發放率75%相當

兆豐金控（2886）25日舉行2025年第3季線上法說會，總經理張傳章指出，今年金控資產品質維持穩健，預期信用成本會比去年下降，再加上各子公司獲利穩定，集團全年獲利可期，股利發放政策仍以現金股利為主，且將以過去三年平均現金股利發放率75%為發放原則。

針對本季營運成果及未來展望，張傳章指出，今年以來隨著主要央行可能進入降息階段，全球資金流動方向仍未定調，市場對於利率政策首次出現分歧看法；同時美中經貿摩擦持續、地緣政治風險升溫、加上能源價格震盪使金融市場維持在高波動度環境之下，兆豐金憑藉著穩健的資產實力與嚴謹的風險控管，靈活調整資產負債結構，並結合集團營運綜效，積極擴展AI、綠能及新興產業相關金融業務。

截至今年前三季，兆豐金稅後淨利達282.85億元，每股盈餘1.91元；截至今年前10月累積稅後淨利達303.6億元，在同業當中，排名第五名，持續穩居公股龍頭地位。

其中，子公司兆豐銀行前三季稅後淨利234億元，整體表現穩健。放款平均餘額約2.3兆元，年成長率達4.9％，其中，台幣放款第三季年成長率達8.1％，主要來自於AI、高效能運算及半導體產業授信需求增加；存款業務年成長率達2.6％。

在企業金融方面，兆豐銀聯貸業務持續領先業界，主辦多件大型電子及半導體集團聯貸案，並積極推動永續聯貸及綠色融資，支持企業淨零轉型，獲管理銀行（Bookrunner）第一與主辦行（MLA）第二名佳績。外匯業務前三季敘作量達6,504億美元，年成長15％，主要受惠跨國科技集團貿易結算及美元定存專案。財務操作方面，前三季認列淨收益159億元，面對全球利率仍高的環境之下，透過靈活運用匯率避險與投資組合調整，維持收益穩定。

在財富管理業務方面，兆豐銀配合政府推動亞洲高資產管理中心政策，前三季高資產業務AUM達2,354億元，年成長率為15％；財管淨手續費收入31.8億元，年成長率11％。此外，為強化高資產客戶經營，兆豐金成立專責團隊，研發設計各種結構型商品，以建立自我品牌，並推動私募基金（PE、PD）業務、家族辦公室與保費融資等多元服務，打造完整的高資產金融生態系，以提升整體財管深度與客戶黏著度。

證券子公司前三季稅後淨利18.41億元，雖然上半年受市場波動影響，但第3季起已恢復穩定獲利，銀證雙開及數位中心服務上線後，年輕族群與新客戶持續增加；票券子公司前三季稅後淨利19.06億元，年成長率達11％，在利差變化與市場波動下，仍憑藉精準資金調度與風險管理，維持穩健獲利，承銷與買賣票債券數量皆比去年同期雙位數成長。

產險子公司前三季稅後淨利6.54億元，年成長率達107％，表現驚艷，其中工程險與健康傷害險業績優於預期，預期今年全年將有雙位數成長；投信子公司前三季稅後淨利7,585萬元，年成長率11％，AUM資產規模達1,188億元，年成長率為18％。

展望第4季與全年獲利，張傳章指出，由於去年、前年呆帳費用較高，相較之下，今年的資產品質維持穩健，預期信用成本會比去年下降，再加上各子公司獲利穩定，集團全年獲利可期，且集團前3季資本適足率來到135.2%，在資本充足的前提之下，股利發放政策仍以現金股利為主，且將以過去三年平均現金股利發放率75%為發放原則。