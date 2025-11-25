快訊

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

日本熊本規模5.7地震！最大震度5強 地牛翻身台積電設廠地

兆豐金法說會／總座：股利以現金為主 與近年發放率75%相當

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐金控。圖／兆豐金控提供
兆豐金控。圖／兆豐金控提供

兆豐金控（2886）25日舉行2025年第3季線上法說會，總經理張傳章指出，今年金控資產品質維持穩健，預期信用成本會比去年下降，再加上各子公司獲利穩定，集團全年獲利可期，股利發放政策仍以現金股利為主，且將以過去三年平均現金股利發放率75%為發放原則。

針對本季營運成果及未來展望，張傳章指出，今年以來隨著主要央行可能進入降息階段，全球資金流動方向仍未定調，市場對於利率政策首次出現分歧看法；同時美中經貿摩擦持續、地緣政治風險升溫、加上能源價格震盪使金融市場維持在高波動度環境之下，兆豐金憑藉著穩健的資產實力與嚴謹的風險控管，靈活調整資產負債結構，並結合集團營運綜效，積極擴展AI、綠能及新興產業相關金融業務。

截至今年前三季，兆豐金稅後淨利達282.85億元，每股盈餘1.91元；截至今年前10月累積稅後淨利達303.6億元，在同業當中，排名第五名，持續穩居公股龍頭地位。

其中，子公司兆豐銀行前三季稅後淨利234億元，整體表現穩健。放款平均餘額約2.3兆元，年成長率達4.9％，其中，台幣放款第三季年成長率達8.1％，主要來自於AI、高效能運算及半導體產業授信需求增加；存款業務年成長率達2.6％。

在企業金融方面，兆豐銀聯貸業務持續領先業界，主辦多件大型電子及半導體集團聯貸案，並積極推動永續聯貸及綠色融資，支持企業淨零轉型，獲管理銀行（Bookrunner）第一與主辦行（MLA）第二名佳績。外匯業務前三季敘作量達6,504億美元，年成長15％，主要受惠跨國科技集團貿易結算及美元定存專案。財務操作方面，前三季認列淨收益159億元，面對全球利率仍高的環境之下，透過靈活運用匯率避險與投資組合調整，維持收益穩定。

在財富管理業務方面，兆豐銀配合政府推動亞洲高資產管理中心政策，前三季高資產業務AUM達2,354億元，年成長率為15％；財管淨手續費收入31.8億元，年成長率11％。此外，為強化高資產客戶經營，兆豐金成立專責團隊，研發設計各種結構型商品，以建立自我品牌，並推動私募基金（PE、PD）業務、家族辦公室與保費融資等多元服務，打造完整的高資產金融生態系，以提升整體財管深度與客戶黏著度。

證券子公司前三季稅後淨利18.41億元，雖然上半年受市場波動影響，但第3季起已恢復穩定獲利，銀證雙開及數位中心服務上線後，年輕族群與新客戶持續增加；票券子公司前三季稅後淨利19.06億元，年成長率達11％，在利差變化與市場波動下，仍憑藉精準資金調度與風險管理，維持穩健獲利，承銷與買賣票債券數量皆比去年同期雙位數成長。

產險子公司前三季稅後淨利6.54億元，年成長率達107％，表現驚艷，其中工程險與健康傷害險業績優於預期，預期今年全年將有雙位數成長；投信子公司前三季稅後淨利7,585萬元，年成長率11％，AUM資產規模達1,188億元，年成長率為18％。

展望第4季與全年獲利，張傳章指出，由於去年、前年呆帳費用較高，相較之下，今年的資產品質維持穩健，預期信用成本會比去年下降，再加上各子公司獲利穩定，集團全年獲利可期，且集團前3季資本適足率來到135.2%，在資本充足的前提之下，股利發放政策仍以現金股利為主，且將以過去三年平均現金股利發放率75%為發放原則。

兆豐金控 股利 法說會
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

兆豐金：公股投信市占率僅3.4% 審慎評估併購整合

融資專法必要性之辯證：強化監管勝於另立新法

中租法說會／聚焦中國大陸市場 維持穩定配息策略

財富管理論壇／永豐金證副總經理劉柏甫：數位財管更親民

相關新聞

兆豐金法說會／總座：股利以現金為主 與近年發放率75%相當

兆豐金控（2886）25日舉行2025年第3季線上法說會，總經理張傳章指出，今年金控資產品質維持穩健，預期信用成本會比去...

MSCI題材難敵賣壓 東元修正不止…跌破90元關卡

東元（1504）股價自13日第3季財報公布後持續修正，市場普遍認為第3季獲利年減的表現不如預期，加上投信持續性調節，賣壓...

南僑打造東南亞網狀鏈

南僑（1702）昨（24）日召開法說會，總裁李勘文表示，今年第3季已位於谷底，期望年底旺季可帶動營運從谷底回升；未來將加...

台橡進擊 布局雙高領域

台橡（2103）執行長蔡偉強指出，今年行業艱困，明年將持續下行，短期供過於求的局面難以緩解，台橡加速布局在高值化、高成長...

大亞電線電纜 滿手單

大亞（1609）昨（24）日召開法說會，大亞發言人陳重光表示，旗下電線電纜事業受惠台電強韌電網計畫，需求仍然強勁，訂單維...

長興10月每股稅前賺0.11元

長興（1717）昨（24）日公告自結財務數字，10月單月稅前盈餘1.28億元，年減17.4%，每股稅前盈餘0.11元；累...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。