MSCI題材難敵賣壓 東元修正不止…跌破90元關卡

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
東元公司。記者籃珮禎／攝影
東元（1504）股價自13日第3季財報公布後持續修正，市場普遍認為第3季獲利年減的表現不如預期，加上投信持續性調節，賣壓沉重。25日加權指數雖大漲407.93點，漲幅1.54％，東元仍持續弱勢，終場重挫4.4元，收在88.5元，跌幅達4.74％，跌破90元關卡，創下10月21日高點127.5元回落以來的新低。

觀察籌碼面，投信賣壓是拖累股價的主因，自3日以來已連續16個交易日賣超，累計張數超過50,296張，強大的調節力道甚至抵銷了昨日MSCI調整生效帶來的短暫買氣。東元自10月21日高點127.5元回落至25日收盤88.5元，跌幅已達30.6％。

東元日前指出，與鴻海（2317）在模組化資料中心（MDC）等方面的策略結盟，預計效益將在台灣市場明年發酵，而外界關注的美國資料中心等較大訂單，則預計最快將在2026年下半年至2027年上半年逐步貢獻業績。公司對未來營運展望仍持樂觀態度。

