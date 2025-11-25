生技股漲幅衝第一 類股指數連二紅 康霈、光麗亮燈漲停
生技股25日持續強勁，相關指數漲幅居台股各類股之冠，美時（1795）、國光生（4142）、藥華藥（6446）等多檔個股近日營運面有佳音，法人期待第4季、明年動能更強，延續昨日買盤氣勢；康霈*（6919）、光麗-KY（6431）也連兩日攻上漲停。
康霈、光麗-KY齊亮燈；美時盤中漲逾4%，成交量破6,000張；國光生也漲1.5％左右，破千張；藥華藥盤中由綠翻紅，漲幅約0.7%左右。
美時近期表示，血癌藥Lenalidomide的銷售高峰遞延至第4季，此外，預計將於年底前完成對Alvogen US的收購案，市場看好挹注明年第1季營收。美時10月合併營收27.5億元，年增46.04%；前十月累計營收170億元，年增5.85%。
國光生表示，今年接獲的國際合作生產訂單倍增，因出貨時程依照客戶需求變動，第3季營收將遞延至第4季認列，市場預期挹注第4季營收表現。國光生10月合併營收5.94億元，年增23.76%，前十月累計營收12.5億元，年減16.21%。
藥華藥近日有新藥題材驅動，旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）於10月向美國食品藥物管理局（FDA）申請新適應症「原發性血小板過多症（ET）」藥證，目標2026年下半年取證。藥華藥10月營收14億元，年增53.58%；前十月累計營收121.5億元，年增60.23%。
康霈、光麗-KY連續兩日吸引買盤進駐。康霈為醫美與慢性發炎相關疾病領域新藥廠，減重藥CBL-514進度受市場關注。康霈今年前三季稅後淨損4.32億元，每股淨損（EPS）0.28元。光麗-KY為化妝品OEM／ODM製造商，今年前三季稅後淨損1.32億元，每股淨損1.44元。
