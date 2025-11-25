快訊

獨／搶買BLACKPINK高雄門票13名年輕人遭詐 他用這手法撈逾10萬

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

長興10月每股稅前賺0.11元

經濟日報／ 記者吳秉鍇任君翔／高雄報導

長興（1717）昨（24）日公告自結財務數字，10月單月稅前盈餘1.28億元，年減17.4%，每股稅前盈餘0.11元；累計今年前十月稅前盈餘19.49億元，年減10.3%，每股稅前盈餘1.66元。

展望前景，長興指出，目前各事業部門出貨穩定，預期第4季營收可維持前三季水準。

長興表示，受中國大陸十一長假影響，10月營收31.02億元，較上月減少9.5%；而營收規模略減，以及安徽銅陵新廠開始稼動的折舊攤提，營業費用率較高，以致單月營業利益較上月減少至0.54億元。

依據該公司公布數據，10月稅前盈餘為1.28億元，較上月減少15.2%，較去年同期減少17.4%，每股稅前盈餘0.11元；累計今年前十月稅前盈餘19.49億元，年減10.3% ，每股稅前盈餘1.66元。

展望前景，長興指出，目前各事業部門出貨穩定，預期第4季營收可維持前三季水準。其中，電子材料部門的精密設備進入出貨旺季，以客戶訂單排程來看，真空壓模設備的營收貢獻可望逐月增加。

長興並強調，精密設備除了持續穩占IC載板產業市占率之外，更積極布局半導體設備領域，追求長期穩定成長。

營收
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

金居自結10月獲利逾億元 EPS為0.43元

10月M1B及M2年增率分別下降至4.84%及5.04% 呈「雙降」走勢

台股高檔震盪 貨幣基金人氣旺 上月規模成長4.9%達1.2兆元

外交關係緊張之際 日本10月對大陸出口增長2.1%

相關新聞

南僑打造東南亞網狀鏈

南僑（1702）昨（24）日召開法說會，總裁李勘文表示，今年第3季已位於谷底，期望年底旺季可帶動營運從谷底回升；未來將加...

台橡進擊 布局雙高領域

台橡（2103）執行長蔡偉強指出，今年行業艱困，明年將持續下行，短期供過於求的局面難以緩解，台橡加速布局在高值化、高成長...

大亞電線電纜 滿手單

大亞（1609）昨（24）日召開法說會，大亞發言人陳重光表示，旗下電線電纜事業受惠台電強韌電網計畫，需求仍然強勁，訂單維...

長興10月每股稅前賺0.11元

長興（1717）昨（24）日公告自結財務數字，10月單月稅前盈餘1.28億元，年減17.4%，每股稅前盈餘0.11元；累...

豐興鋼品價 全面開平盤

建築用鋼需求疲弱、買氣遲滯，豐興（2015）昨（24）日廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，台南主力廠威致跟進鋼筋平盤，但調高廢鋼...

平和明年營運添動能

平和環保（6771）昨（24）日舉行法說會，總經理黃弘傑表示，重點布局的半導體廢酸液製綠建材計將在明年第2季投產，可望挹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。