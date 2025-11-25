長興10月每股稅前賺0.11元

長興（1717）昨（24）日公告自結財務數字，10月單月稅前盈餘1.28億元，年減17.4%，每股稅前盈餘0.11元；累計今年前十月稅前盈餘19.49億元，年減10.3%，每股稅前盈餘1.66元。

展望前景，長興指出，目前各事業部門出貨穩定，預期第4季營收可維持前三季水準。

長興表示，受中國大陸十一長假影響，10月營收31.02億元，較上月減少9.5%；而營收規模略減，以及安徽銅陵新廠開始稼動的折舊攤提，營業費用率較高，以致單月營業利益較上月減少至0.54億元。

依據該公司公布數據，10月稅前盈餘為1.28億元，較上月減少15.2%，較去年同期減少17.4%，每股稅前盈餘0.11元；累計今年前十月稅前盈餘19.49億元，年減10.3% ，每股稅前盈餘1.66元。

展望前景，長興指出，目前各事業部門出貨穩定，預期第4季營收可維持前三季水準。其中，電子材料部門的精密設備進入出貨旺季，以客戶訂單排程來看，真空壓模設備的營收貢獻可望逐月增加。

長興並強調，精密設備除了持續穩占IC載板產業市占率之外，更積極布局半導體設備領域，追求長期穩定成長。