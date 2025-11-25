快訊

獨／搶買BLACKPINK高雄門票13名年輕人遭詐 他用這手法撈逾10萬

川習通話…習稱台灣回歸是國際秩序重要部分 川普表示理解

南僑打造東南亞網狀鏈

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

南僑（1702）昨（24）日召開法說會，總裁李勘文表示，今年第3季已位於谷底，期望年底旺季可帶動營運從谷底回升；未來將加速拓展泰國等東南亞市場，進一步打造網狀供應鏈。

李勘文指出，獲利衰退的原因主要來自中國大陸，尤其是受到內捲現象及原料漲價所致，他表示，公司正在積極檢討與調整各項策略，像是重慶廠雖已接近完工，但將暫不進入生產狀態，並針對天津、上海金山、廣州等廠進行評估，決定哪些生產線可暫緩以提高產能利用率。

李勘文表示，乳製品價格上漲和冷凍麵團的低利用率也衝擊公司表現，因此規劃在中國市場推動烤成品零售，增加附加價值，並加大對三、四線城市的布局，看好明年中國大陸獲利將有望轉正。

南僑持續看好泰國等東南亞市場，李勘文表示，目前泰國營收占比為19%，並且市場呈現成長態勢。雖然泰幣升值對獲利有所影響，但整體需求仍強勁，且泰國對美關稅相較中國大陸仍具競爭力。

市場 泰國
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

非法礦場汙染河川 泰北農民被迫用地下水耕種

公廁縱慾火？男女關門激戰「1原因」被看光光 路人笑：我可以坐整晚

選美結果出爐！墨西哥小姐擺脫辱罵衝突陰影 奪下環球小姐后冠

台機械廠曼谷分享智慧製造技術 非紅供應鏈成台優勢

相關新聞

南僑打造東南亞網狀鏈

南僑（1702）昨（24）日召開法說會，總裁李勘文表示，今年第3季已位於谷底，期望年底旺季可帶動營運從谷底回升；未來將加...

台橡進擊 布局雙高領域

台橡（2103）執行長蔡偉強指出，今年行業艱困，明年將持續下行，短期供過於求的局面難以緩解，台橡加速布局在高值化、高成長...

大亞電線電纜 滿手單

大亞（1609）昨（24）日召開法說會，大亞發言人陳重光表示，旗下電線電纜事業受惠台電強韌電網計畫，需求仍然強勁，訂單維...

長興10月每股稅前賺0.11元

長興（1717）昨（24）日公告自結財務數字，10月單月稅前盈餘1.28億元，年減17.4%，每股稅前盈餘0.11元；累...

豐興鋼品價 全面開平盤

建築用鋼需求疲弱、買氣遲滯，豐興（2015）昨（24）日廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，台南主力廠威致跟進鋼筋平盤，但調高廢鋼...

平和明年營運添動能

平和環保（6771）昨（24）日舉行法說會，總經理黃弘傑表示，重點布局的半導體廢酸液製綠建材計將在明年第2季投產，可望挹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。