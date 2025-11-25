南僑打造東南亞網狀鏈

南僑（1702）昨（24）日召開法說會，總裁李勘文表示，今年第3季已位於谷底，期望年底旺季可帶動營運從谷底回升；未來將加速拓展泰國等東南亞市場，進一步打造網狀供應鏈。

李勘文指出，獲利衰退的原因主要來自中國大陸，尤其是受到內捲現象及原料漲價所致，他表示，公司正在積極檢討與調整各項策略，像是重慶廠雖已接近完工，但將暫不進入生產狀態，並針對天津、上海金山、廣州等廠進行評估，決定哪些生產線可暫緩以提高產能利用率。

李勘文表示，乳製品價格上漲和冷凍麵團的低利用率也衝擊公司表現，因此規劃在中國市場推動烤成品零售，增加附加價值，並加大對三、四線城市的布局，看好明年中國大陸獲利將有望轉正。

南僑持續看好泰國等東南亞市場，李勘文表示，目前泰國營收占比為19%，並且市場呈現成長態勢。雖然泰幣升值對獲利有所影響，但整體需求仍強勁，且泰國對美關稅相較中國大陸仍具競爭力。