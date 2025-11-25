大亞電線電纜 滿手單

大亞（1609）昨（24）日召開法說會，大亞發言人陳重光表示，旗下電線電纜事業受惠台電強韌電網計畫，需求仍然強勁，訂單維持滿檔；此外，集團將會持續積極開發綠能電廠案，未來獲利比重將愈來愈高。

大亞指出，第3季線纜本業占營收逾九成，主要出貨仍以電力電纜為主，占營收比重約七成；另外，漆包線占11%，裸銅線占比11%，合計共出貨4萬4,692萬公噸。

陳重光表示，電線電纜事業訂單維持滿檔狀態，其中台電訂單不少。

銅庫存量方面，陳重光表示，公司都有做銅避險，庫存有七、八成以上都是帶訂單的，也就是說，客戶下訂後，公司才會去買銅進行生產，並依時程交貨給客戶，計畫生產的量則不是很多。

至於銅價上漲影響，陳重光表示，公司銅的庫存成本很複雜，會有貴的也有便宜的銅，所以採用加權平均法，因此每一季出貨的毛利難以概算，比如說第4季出貨，可能會有去年、上一季或上個月接的訂單，但單價會隨著銅成本起伏，因此很難預測未來一個季度的毛利率落點。

漆包線事業方面，陳重光表示，整體事業受到關稅影響依然不景氣，但近期熱度高的無人機、低軌衛星產業，大亞都是國家隊的一員。他指出，台灣無人機業者也幾乎都是大亞的客戶，目前已經陸續出貨，毛利相對比一般的漆包線好，不過由於無人機使用到的漆包線不是太多，對營收貢獻有限。

綠能則是大亞近年重點發展目標，大亞綠能目前旗下已經有74座太陽能電廠。

陳重光表示，現階段綠能較容易受到外界影響，但未來獲利穩定性相對高，惟很難預估獲利時間點，包括售電、太陽能發電、儲能電廠持續開發中，目前占合併營收數字或許不會很大，但預期在陸續開發後，占集團獲利的比重會愈來愈高。