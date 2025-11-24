平和環保（6771）昨（24）日舉行法說會，總經理黃弘傑表示，重點布局的半導體廢酸液製綠建材計將在明年第2季投產，可望挹注新一波成長動能。公司指出，第4季營運可望與第3季持平，對明年營運表現有信心。

黃弘傑坦言，第3季受夏季電價上漲與客戶水量略減的雙重壓力，導致毛利率承壓。不過預期第4季水量可望與第3季持平，在無夏季電價成本影響下，獲利能力應可望回升。

黃弘傑強調，將持續透過優化設備來降低成本，以維持穩定獲利，對於明年資源化布建帶來的爆發力充滿期待。

黃弘傑指出，核心業務為廢（汙）水代處理，目前營收比重約七成，優勢在於能24小時連續處理多種高濃度原廢水，為客戶分散環保風險。在策略發展上，公司聚焦「資源化、能源化、智能化、無害化」四大主軸，積極尋求突破。

面對景氣波動，平和積極調整客戶結構，在維持原有金屬製品製造業客戶群的同時，持續拓展如化妝品、化工業、皮革業等其他產業類別，以分散單一產業景氣波動的風險。

黃弘傑指出，除綠建材專案的首套量產設備將在12月完工，預計明年第2季帶來處理費與產品銷售的雙重收入外，再生水技術已開發完備並隨時可上線，僅待市場需求浮現。