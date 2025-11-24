富邦金法說會／總座韓蔚廷樂觀看明年經濟動能 但提「一變數」需留意

富邦金控（2881）24日舉行2025年第3季法說會，談及明年展望，總經理韓蔚廷表示，台灣整體經濟成長今年相當亮眼，明年動能應可持續，樂觀看待，但需留意一大變數，就是美中關稅談判，台灣仍會受間接影響。針對近期金融市場整併，他則表示只要對整體營運能發揮綜效，會列入考量。

韓蔚廷表示，台灣整體經濟成長今年相當亮眼，目前看來，明年動能應可持續，因此樂觀看待，但他也提醒，台灣近年的經濟成長，除了AI相關、資訊產業等的出口成長以外，其他的產業並無特別突出，仍需持續觀察。另一個較大的變數，來自於美國跟中國大陸的關稅談判，一方面中國大陸跟台灣的出口有相當程度的競爭關係，另一方面台灣有很多廠商在中國大陸設廠，是從中國大陸出口的，因此美中談判結果對台灣仍有間接影響。

股市方面，韓蔚廷認為，台股（熱度）集中在部分類型的股票，股票漲多了，震盪一下也比較健康，且股票漲漲跌跌也正常，只是投資人在部位上就要謹慎一點。至於AI類股還是趨勢，對於整個AI產業基本面還是樂觀看待。

至於富邦金控第4季獲利表現，韓蔚廷指出，通常金融業到了第4季相對於前三季表現會稍微弱一點，但富邦金今年10月的績效，比歷年的成績都要好，只是因為適用外匯準備金新的提存制度，有受到影響，但若是把金額還原的話，今年的績效沒有比去年差，明年度還是會在今年的基礎上繼續努力。

針對近期金融市場整併，像是玉山金（2884）併購三商壽（2867）的看法，韓蔚廷說明，產業整併對市場發展是好事，富邦金的併購策略沒有改變，無論國內外標的只要對整體營運能發揮綜效，且評價合理，就會列入考量。

金管會正積極發展資產管理業務，計劃打造「金融盾」，其中關鍵的一環是，壽險業委託本地投信代操的新模式，韓蔚廷說，過去富邦投信友邦富邦人壽代操部分資金，大部分是台股，受惠於市場表現，整體績效也非常的好，未來會考慮增加代操規模，但目前都還在研議中。