富邦金法說會／富邦人壽前三季股海撈金大賺千億 股利政策以現金為主

富邦金控（2881）24日舉行2025年第3季法說會，今年前三季稅後純益909.1億元，每股純益6.23元，居業界第一。人壽子公司今年前三季股海大賺，國內外股票投資報酬率均衝上兩位數，國內投報率為24.2%、國外為19.9%，水位分別為5,121億元與3,504億元。外價金餘額10月上升到800億元，將來避險投資組合將動態配置。

富邦金今年前三季稅後純益909.1億元，每股純益6.23元，子公司亦表現亮眼，富邦人壽前三季稅後純益位居市場第一；台北富邦銀行前三季稅後純益續創歷年同期新高；富邦證券重要業務市場排名維持前三大；富邦產險稅後純益年增48.6%。截至2025年9月底，富邦金控總資產逾12.4兆元、年成長5%，淨值9,434億元，普通股每股淨值達62.02元。資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為0.99%與12.8%。

外界關注明年股利政策，富邦金控總經理韓蔚廷表示，「配股政策目前沒有改變，會以現金股利為主」，目前還在編列預算中，會考量整體業務發展需要及股東期望，等到明年第1季時，再跟投資人比較確切地報告。

全球股市表現亮眼，富邦人壽今年前三季在股海撈金，適時實現股票資本利得，大賺1,114.3億元，只較去年同期1,188.8億元減少約74億元，國內外股票投資報酬率均衝上兩位數，國內投報率為24.2%、國外為19.9%，水位分別為5,121億元、占比9.9%與3,504億元、占比6.8%。現金占比6%，維持相對較高水位，將視市況動態調整資產配置。經常性投資收益接近去年同期水準，股票現金股利年成長15%，主要反映台股配息增加。

富邦人壽資深協理鮑華玲表示，美國經濟就業數據維持穩定，預期將來財政有發債需求，債券利率略下滑但仍高檔區間整理，將觀察經濟數字及降息發展，適時增加債券部位，提高經常性收益。股市方面，受惠AI需求強勁，對後市仍「審慎樂觀」，打算布局鎖定 AI、產業龍頭股，並以區間操作為主。

避險組合部分，下半年以來美元逐步走穩，同時在外價金新制下，外匯利益全數提存，有利於累積外匯準備金，截至10月餘額上升到876億元，強化抵禦外匯波動之能力。避險後經常性收益率較去年同期提升至2.4%，總投資報酬率為4.2%，後續亦將視市況動態調整避險比例。隨著金融市場回升，帶動金融資產未實現餘額改善，截至2025年9月底，富邦人壽淨值比約11.4%，RBC約400%。

富邦人壽前三季稅後純益478.4億元，居業界第一；新契約保費、續年度保費與總保費收入均位居業界第二。富邦人壽以分紅商品為主力，帶動新契約保費年成長5.2%；商品銷售持續朝向分期繳及保障型等高CSM商品為主，分期繳占比由58.1%提升至62.2%，同時，美元分紅型商品銷售佳，帶動外幣保單占比由40.4%提升至51%。富邦人壽前三季累積CSM逾400億元，持續朝全年500億元目標邁進。此外，富邦人壽表示，ICS明年新法生效後，估資本適足率水準在125至150%中間。

台北富邦銀行方面，2025年前9月稅後純益291.7億元，年增16.2%，續創歷年同期新高。整體淨收益年增11%，其中，利息淨收益年增11.5%，反映存放款規模成長及淨利差提升；財管及信用卡業務持續貢獻手續費收入成長，帶動整體手續費淨收益年增13.2%，其中，信用卡淨手收年增13.7%，主因海外消費提升及部分權益調整帶動；財富管理淨手收年成長11.8%，主要來自於共同基金及銀行保險持續貢獻。

授信部分，整體授信餘額年增9.9%，企業授信方面，受惠於國內大型企業及海外聯貸動撥使外幣授信年增15.4%，而中小企業授信成長也帶動台幣授信年增12%；個人授信方面，房屋貸款餘額年增7.4%、其他個人授信年增35.6%。存款部分，台、外幣存款分別年增5.6%及6.4%，帶動整體存款年成長5.9%。2025年前三季淨利差(NIM)年增4bps，反映存放結構優化；存放利差年增12bps，主因存款利率下降。資產品質方面，逾期放款比率0.13%、備抵呆帳覆蓋率1,017%，各項業務資產品質維持穩健。