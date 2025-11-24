快訊

婚禮搬上節目？Lulu婚禮最新進度曝光 陳漢典竟只需做三件事

鑲黃金蘋果？哈密瓜3465元遭惡意貼標 全聯「聲明回應」保留法律追訴權

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的：日本無須讓步

益航、士紙、亞翔等36家上市公司 12月在證交所辦法說會

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
36家上市公司 12月在證交所辦法說會。證交所／提供
36家上市公司 12月在證交所辦法說會。證交所／提供

臺灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範全體上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，其中創新板公司每半年、創業投資公司每季應至少自辦或受邀參加一次法人說明會。12月份預計共36家上市公司假證交所場地自行辦理法人說明會，包括潤泰新（9945）、益航（2601）、卜蜂（1215）、亞翔（6139）等在內。

36家公司還有台南-KY、中再保、柏騰、年興、潤弘、潤泰材、嘉里大榮、歐格、北極星藥業-KY、台榮、潤泰新、益航、卜蜂、谷崧、敬鵬、第一保、再生-KY、科風、基士德-KY、國賓等在內。

詳細日期、時間及地點與上市公司基本資料請至公開資訊觀測站查詢。法人說明會除開放投資人現場參加外，亦可透過網路轉播同步收看台北101大樓1樓資訊展示中心(https://webpro.twse.com.tw)法說會。參與法人說明會前，投資人除可至證交所網站，選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息(https://www.twse.com.tw/zh/news/eventList)，另凡持有該上市公司股票之投資人可利用集保e手掌握app(https://m.tdcc.com.tw/m/)，於app點選同意接受 WebPro 訊息後，於法人說明會前即可接收到通知。

法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。統計114年迄目前為止，全體上市公司總計已辦理2,849場法人說明會。

證交所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，亦鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

證交所地址，101 1F：台北市信義區信義路五段7號1樓證券交易所資訊展示中心；城中 3F：台北市中正區延平南路85號3樓。證交所／提供
證交所地址，101 1F：台北市信義區信義路五段7號1樓證券交易所資訊展示中心；城中 3F：台北市中正區延平南路85號3樓。證交所／提供

法人說明會 上市公司
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新藥廠泰宗拚上市 證交所過關

證交所打造獨角獸聚落 凸顯建造亞洲孵育基地決心

tibit首度亮相Meet Taipei證交所 將以「創新獨角獸新聚落」為主題

證交所徵才 倒數計時

相關新聞

富邦金法說：前9月稅後淨利 每股盈餘居金控業之冠

富邦金今（24）日舉行2025年第三季法說會，公布前9月自結數，前9月稅後淨利909.1億元，每股盈餘（EPS）6.23...

喬山今年獲利衝新高

健身器材大廠喬山（1736）表示，本季為傳統旺季，隨著歐美主要客戶出貨進入高峰，預期商用市場仍將強勁的成長，帶動該公司營...

外資逆勢買超股聚光 日月光投控、光寶科、群聯等走勢可期

輝達財報亮眼，台股卻僅上演一日行情，遭外資大幅賣超，上周大跌3.5%，失守季線。不過，外資雖然上周大賣台股1,453.8...

電爐廠「降價誘單」失靈

需求萎縮、買家縮手，國內鋼筋交易低迷，電爐廠近期「降價誘單」策略罕見失效，海光（2038）、東鋼、豐興等上市電爐廠度小月...

鋼筋市況低迷 考驗電爐廠經營韌性

國際廢鋼行情不差、成本高，但國內鋼筋價格則低迷不振，上市鋼廠對「原料高掛、成品低價」深感無助，國內外行情脫鉤，指標電爐廠...

造紙廠迎旺季 出貨升溫

工紙需求進入旺季，年末多個節慶帶動市場回溫，工紙出貨可望在第4季進入高峰，最後衝刺全年營運。市場看好，正隆（1904）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。