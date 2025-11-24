益航、士紙、亞翔等36家上市公司 12月在證交所辦法說會

臺灣證券交易所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範全體上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，其中創新板公司每半年、創業投資公司每季應至少自辦或受邀參加一次法人說明會。12月份預計共36家上市公司假證交所場地自行辦理法人說明會，包括潤泰新（9945）、益航（2601）、卜蜂（1215）、亞翔（6139）等在內。

36家公司還有台南-KY、中再保、柏騰、年興、潤弘、潤泰材、嘉里大榮、歐格、北極星藥業-KY、台榮、潤泰新、益航、卜蜂、谷崧、敬鵬、第一保、再生-KY、科風、基士德-KY、國賓等在內。

詳細日期、時間及地點與上市公司基本資料請至公開資訊觀測站查詢。法人說明會除開放投資人現場參加外，亦可透過網路轉播同步收看台北101大樓1樓資訊展示中心(https://webpro.twse.com.tw)法說會。參與法人說明會前，投資人除可至證交所網站，選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息(https://www.twse.com.tw/zh/news/eventList)，另凡持有該上市公司股票之投資人可利用集保e手掌握app(https://m.tdcc.com.tw/m/)，於app點選同意接受 WebPro 訊息後，於法人說明會前即可接收到通知。

法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。統計114年迄目前為止，全體上市公司總計已辦理2,849場法人說明會。