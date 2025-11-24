快訊

婚禮搬上節目？Lulu婚禮最新進度曝光 陳漢典竟只需做三件事

鑲黃金蘋果？哈密瓜3465元遭惡意貼標 全聯「聲明回應」保留法律追訴權

南僑法說會／加速布局東南亞市場 看好明年谷底回升

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
南僑24日舉辦法說會，總裁李勘文表示，第4季進入年底傳統旺季，營運有望從谷底回升。記者侯思蘋攝影
南僑24日舉辦法說會，總裁李勘文表示，第4季進入年底傳統旺季，營運有望從谷底回升。記者侯思蘋攝影

南僑（1702）24日召開法說會，總裁李勘文表示，第4季進入年底傳統旺季，營運有望從谷底回升，未來將加速拓展泰國等東南亞市場，進一步打造網狀供應鏈。

李勘文指出，台灣市場景氣不佳，主要只有科技業表現較好，傳產表現能持穩就不錯了，而最大的挑戰來自中國大陸，尤其是內捲現象及原料漲價，影響公司獲利。

關於中國大陸市場，李勘文表示，短期內明年有望回升，公司正在積極檢討與調整各項策略。他指出，重慶廠已接近完工，但將暫不進入生產狀態，並針對天津、上海金山、廣州等廠進行評估，決定哪些生產線可暫緩以提高產能利用率。

李勘文表示，乳製品價格上漲和冷凍麵團的低利用率也衝擊公司表現，因此規劃在中國大陸市場推動烤成品零售，增加附加價值，並加大對三、四線城市的布局，看好明年中國大陸獲利將有望轉正。

南僑持續看好泰國等東南亞市場，李勘文表示，目前泰國營收占比為19%，並且市場呈現成長態勢。雖然泰幣升值對獲利有所影響，但整體需求仍強勁，且泰國對美關稅相較中國大陸仍具競爭力。

他提到，公司在泰國開發的新產品與產線，特別是薄片米果、嬰兒米果及油炸米果，自年中投產後，產能逐月提升，預計將持續利好第4季及2026年的業績。

南僑集團積極拓展東南亞市場，已在新加坡、曼谷和香港設立子公司，並計劃將中國大陸生產的烘焙油脂外銷至東南亞及港澳市場，打造網狀供應鏈。李勘文指出，東南亞地區有免稅關稅協定，也為市場拓展提供機會。

在台灣市場，李勘文提到，公司將與米哥烘焙坊合作，推出烤成品並擴大零售通路，應對大者恆大的烘焙市場趨勢，積極拓展產品價值。他認為，雖然台灣烘焙油脂市場飽和，但競爭者較少，市場相對穩定。

市場 東南亞
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

凱基投顧預期伺服器需求明年續旺 保守看PC與智慧型手機

非法礦場汙染河川 泰北農民被迫用地下水耕種

美學者指台灣逼近臨界點 國民黨團：不能因關稅輸掉整個未來

台股跌深反彈行情有影 專家建議逢低布局AI、矽光子等族群

相關新聞

富邦金法說：前9月稅後淨利 每股盈餘居金控業之冠

富邦金今（24）日舉行2025年第三季法說會，公布前9月自結數，前9月稅後淨利909.1億元，每股盈餘（EPS）6.23...

喬山今年獲利衝新高

健身器材大廠喬山（1736）表示，本季為傳統旺季，隨著歐美主要客戶出貨進入高峰，預期商用市場仍將強勁的成長，帶動該公司營...

外資逆勢買超股聚光 日月光投控、光寶科、群聯等走勢可期

輝達財報亮眼，台股卻僅上演一日行情，遭外資大幅賣超，上周大跌3.5%，失守季線。不過，外資雖然上周大賣台股1,453.8...

電爐廠「降價誘單」失靈

需求萎縮、買家縮手，國內鋼筋交易低迷，電爐廠近期「降價誘單」策略罕見失效，海光（2038）、東鋼、豐興等上市電爐廠度小月...

鋼筋市況低迷 考驗電爐廠經營韌性

國際廢鋼行情不差、成本高，但國內鋼筋價格則低迷不振，上市鋼廠對「原料高掛、成品低價」深感無助，國內外行情脫鉤，指標電爐廠...

造紙廠迎旺季 出貨升溫

工紙需求進入旺季，年末多個節慶帶動市場回溫，工紙出貨可望在第4季進入高峰，最後衝刺全年營運。市場看好，正隆（1904）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。