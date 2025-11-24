南僑法說會／加速布局東南亞市場 看好明年谷底回升

南僑（1702）24日召開法說會，總裁李勘文表示，第4季進入年底傳統旺季，營運有望從谷底回升，未來將加速拓展泰國等東南亞市場，進一步打造網狀供應鏈。

李勘文指出，台灣市場景氣不佳，主要只有科技業表現較好，傳產表現能持穩就不錯了，而最大的挑戰來自中國大陸，尤其是內捲現象及原料漲價，影響公司獲利。

關於中國大陸市場，李勘文表示，短期內明年有望回升，公司正在積極檢討與調整各項策略。他指出，重慶廠已接近完工，但將暫不進入生產狀態，並針對天津、上海金山、廣州等廠進行評估，決定哪些生產線可暫緩以提高產能利用率。

李勘文表示，乳製品價格上漲和冷凍麵團的低利用率也衝擊公司表現，因此規劃在中國大陸市場推動烤成品零售，增加附加價值，並加大對三、四線城市的布局，看好明年中國大陸獲利將有望轉正。

南僑持續看好泰國等東南亞市場，李勘文表示，目前泰國營收占比為19%，並且市場呈現成長態勢。雖然泰幣升值對獲利有所影響，但整體需求仍強勁，且泰國對美關稅相較中國大陸仍具競爭力。

他提到，公司在泰國開發的新產品與產線，特別是薄片米果、嬰兒米果及油炸米果，自年中投產後，產能逐月提升，預計將持續利好第4季及2026年的業績。

南僑集團積極拓展東南亞市場，已在新加坡、曼谷和香港設立子公司，並計劃將中國大陸生產的烘焙油脂外銷至東南亞及港澳市場，打造網狀供應鏈。李勘文指出，東南亞地區有免稅關稅協定，也為市場拓展提供機會。

在台灣市場，李勘文提到，公司將與米哥烘焙坊合作，推出烤成品並擴大零售通路，應對大者恆大的烘焙市場趨勢，積極拓展產品價值。他認為，雖然台灣烘焙油脂市場飽和，但競爭者較少，市場相對穩定。