高林法說會／因應關稅調整採購策略 綠能布局加速、拓展海外市場

高林（2906）24日召開法說會，總經理李界羲表示，今年4月美國對所有國家開啟「對等關稅政策」，對全球貿易的影響持續擴大，今年下半年已然受到波及，將積極展開與客戶及廠商之間的協商，以維持穩定出貨。綠能事業方面，羽光儲能案場已於今年4月完成併網商轉，公司也跨足海外市場，於今年設立日本分公司推進儲能布局，能源管理系統則已於今年在泰國實際落地應用。

李界羲指出，為因應近期貿易壓力，高林10月已與美國及墨西哥客戶共同參訪中國廣交會，深化合作並積極尋找其他供應來源，同時調整採購與報價策略，以降低未來2026年墨西哥可能對未簽署自由貿易協定國家徵收35%進口關稅的影響。公司將持續關注國際貿易政策變化，與客戶維持密切合作，確保供應鏈穩定。

在核心事業方面，高林以貿易與時尚為主軸，代理的G2000目前於台灣設有64個據點，包括21家門市與43家百貨專櫃。今年第3季新增台北京站購物商場、新莊宏匯廣場、高雄漢神巨蛋女裝及信義大遠百快閃櫃等四處據點，以提升消費觸及與購物便利性。

另，高林與日本Baycrews集團合作，今年第3季在信義區引進其旗下服飾品牌 Journal Standard relume 及餐飲品牌 Flipper’s（舒芙蕾鬆餅），全年營運據點將達11處，其中包含六家服飾、五家餐飲。

綠能投資為高林近年重點布局，羽光儲能案場容量2.2MW已於今年4月商轉，高明能源目前承接包含金門旅運中心光、充、儲建置工程及苗栗高爾夫球場光、儲系統等案場，規劃於2026年上半年陸續完工、併聯上線。其子公司拓森能源於彰濱工業區開發的2.4MW儲能案場則已於2024年6月併網商轉，參與台電交易已一年，累積表前儲能開發經驗，今年起拓展「表後＋企業端儲能」市場，預計發展具規模經濟的儲能平台。

此外，高林透過愷蘭電力持有宜蘭利澤工業區50MW儲能案場約15%股權，第一階段12.5MW已於今年10月商轉。該案場使用台達電（2308）儲能系統，高明能源亦為台達電表後儲能系統的認證經銷商，未來雙方將共同打造「電網前後一體」的智慧儲能生態鏈。

公司也正式跨足海外市場，已於今年設立日本分公司，目前取得九州鹿兒島 8MWh 儲能案場，後續將以「設計、施工、調度到維運」的整體服務模式，將台灣儲能開發經驗複製至日本當地市場。

能源管理方面，德叡科技自主開發的AEGIS 能源管理系統曾於 2024 年台灣燈會沙崙綠能示範案中應用，2025 年導入 AI 自動調度功能後，已於泰國 Buakhao Herb 落地實際運作。雲樁科技在電動車充電領域深耕，今年住宅及商辦充電樁安裝量突破 1,000 件，累計達 5,000 件，營運中公共充電站達 100 站，第4季開始與國霖機電合作，將 EMS 智慧充電能源管理系統導入其維運約 8,000 棟社區及商辦，雙方將共同啟動全台最大規模的社區能源升級計畫。

在生技領域，高林持有杏昌生技20%股權，其主要業務為血液透析相關醫材與耗材，目前與46家洗腎中心合作。此外，位於嘉義太保的三和健康及寶島健康則規劃「寶島健康園區」，園區內設有住宿型長照機構約400至600床，目前收案約100人，並設有內科與復健科診所，未來將設置洗腎中心及地區醫院，公司分別持有三和健康11%及寶島健康10%股份。