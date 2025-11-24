富邦金法說：前9月稅後淨利 每股盈餘居金控業之冠
富邦金今（24）日舉行2025年第三季法說會，公布前9月自結數，前9月稅後淨利909.1億元，每股盈餘（EPS）6.23元，稅後淨利、每股盈餘穩居金控業之冠。
根據自結，富邦金累計今年前10月稅後淨利1088.4億元、每股盈餘為7.51元，續居金控業之冠。
旗下富邦人壽前9月稅後淨利位居市場第一；台北富邦銀行前9月稅後淨利續創歷年同期新高；富邦證券重要業務市場排名維持前三大；富邦產險稅後淨利年增48.6%。
截至2025年9月底，富邦金總資產逾12.4兆元、年成長5%，淨值9434億元，普通股每股淨值達62.02元。資產報酬率（ROA）與股東權益報酬率（ROE）分別為0.99%與12.80%。
董事長蔡明興表示，富邦金控積極落實「低碳、數位、激勵、影響」四大策略，攜手子公司發揮金融影響力。為響應高齡社會需求及政府政策，富邦金控旗下人壽、銀行、產險及證券等四家子公司積極關懷失智友善、高齡憂鬱等議題，導入專業訓練、優化硬體與數位服務，打造銀髮金融友善服務。
富邦人壽2025年前9月稅後淨利478.4億元，居業界第一；初年度保費、續年度保費與總保費收入均位居業界第二。
富邦人壽投資組合上，前9月適時實現股票資本利得，國內、外股票報酬率均超越大盤指數。避險組合部分，下半年以來美元逐步走穩，同時在外價金新制下，外匯利益全數提存，有利於累積外匯準備金，強化抵禦外匯波動的能力。避險後經常性收益率較去年同期提升至2.42%，總投資報酬率為4.23%。
台北富邦銀行前9月稅後淨利291.7億元，年增16.2%，續創歷年同期新高。整體淨收益年增11%。前9月淨利差（NIM）年增4bps，反映存放結構優化；資產品質方面，逾期放款比率0.13%、備抵呆帳覆蓋率1017%，各項業務資產品質維持穩健。
富邦證券2025年前9月稅後淨利76.3億元，年減6.1%；經紀、融資、借券等重要業務市場排名維持前三大。富邦產險前9月稅後淨利51億元，年成長48.6%；簽單保費收入成長4.5%，市占率達24%，續居市場龍頭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言