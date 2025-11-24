快訊

大陸施壓高市早苗「台灣有事論」 美學者揭真實目的：日本無須讓步

「台灣第一美女」蕭薔慈善年曆30年 22吋「性感腰精」驚人狀態曝光

大陸對高市怒火燒向「台日交流協會」 央視發文警告：軟骨頭媚日

長興10月自結稅前純益1.28億元、月減15.2% 電子材料部門將迎旺季

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

化工大廠長興（1717）24日公布自結10月獲利數字，稅前純益1.28億元，月減15.2%，每股稅前純益（EPS）0.11元；前十月累計稅前純益19.49億元，每股稅前純益1.66億元。

長興10月營收31.02億元，月減9.48％。長興表示，營收月減，主因是受中國大陸十一長假影響。長興並指出，營收規模略減，加上安徽銅陵新廠開始稼動的折舊攤提，使營業費用率較高，營業利益較上月減少至0.54億元；稅前盈餘1.28億元，則較上月減少15.2％。

展望第4季，長興表示，旗下各事業部門出貨穩定，預期第4季營收可維持前三季水準。其中，電子材料部門的精密設備進入出貨旺季，以客戶訂單出貨排程來看，真空壓模設備的營收貢獻可望逐月增加。長興表示，精密設備除了持續穩占IC載板產業市占率之外，更積極布局半導體設備領域，追求長期穩定成長。

長興前三季累計營收305.6億元，年減7.17％；第3季單季合併營收100.96億元，年減10.92％。第3季單季稅後純益5.75億元，年增25.8%，每股純益（EPS）0.49元；累計前三季稅後純益12.77億元，年減5.3%，EPS 1.09元。

各產品前三季營收占比，合成樹脂為48.8%、電子材料25.3%、特用材料則占25.4%。長興指出，第3季有出售長興光學材料（蘇州）股權的處分利益入帳，從而推升獲利。

營收 EPS
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

長興自結前十月稅前盈餘19.49億元

鈊象深耕海外市場 明年EPS有望上看46.7元

台股高檔震盪 貨幣基金人氣旺 上月規模成長4.9%達1.2兆元

蜜望實10月 EPS 1.44元

相關新聞

富邦金法說：前9月稅後淨利 每股盈餘居金控業之冠

富邦金今（24）日舉行2025年第三季法說會，公布前9月自結數，前9月稅後淨利909.1億元，每股盈餘（EPS）6.23...

喬山今年獲利衝新高

健身器材大廠喬山（1736）表示，本季為傳統旺季，隨著歐美主要客戶出貨進入高峰，預期商用市場仍將強勁的成長，帶動該公司營...

外資逆勢買超股聚光 日月光投控、光寶科、群聯等走勢可期

輝達財報亮眼，台股卻僅上演一日行情，遭外資大幅賣超，上周大跌3.5%，失守季線。不過，外資雖然上周大賣台股1,453.8...

電爐廠「降價誘單」失靈

需求萎縮、買家縮手，國內鋼筋交易低迷，電爐廠近期「降價誘單」策略罕見失效，海光（2038）、東鋼、豐興等上市電爐廠度小月...

鋼筋市況低迷 考驗電爐廠經營韌性

國際廢鋼行情不差、成本高，但國內鋼筋價格則低迷不振，上市鋼廠對「原料高掛、成品低價」深感無助，國內外行情脫鉤，指標電爐廠...

造紙廠迎旺季 出貨升溫

工紙需求進入旺季，年末多個節慶帶動市場回溫，工紙出貨可望在第4季進入高峰，最後衝刺全年營運。市場看好，正隆（1904）、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。