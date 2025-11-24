長興10月自結稅前純益1.28億元、月減15.2% 電子材料部門將迎旺季

化工大廠長興（1717）24日公布自結10月獲利數字，稅前純益1.28億元，月減15.2%，每股稅前純益（EPS）0.11元；前十月累計稅前純益19.49億元，每股稅前純益1.66億元。

長興10月營收31.02億元，月減9.48％。長興表示，營收月減，主因是受中國大陸十一長假影響。長興並指出，營收規模略減，加上安徽銅陵新廠開始稼動的折舊攤提，使營業費用率較高，營業利益較上月減少至0.54億元；稅前盈餘1.28億元，則較上月減少15.2％。

展望第4季，長興表示，旗下各事業部門出貨穩定，預期第4季營收可維持前三季水準。其中，電子材料部門的精密設備進入出貨旺季，以客戶訂單出貨排程來看，真空壓模設備的營收貢獻可望逐月增加。長興表示，精密設備除了持續穩占IC載板產業市占率之外，更積極布局半導體設備領域，追求長期穩定成長。

長興前三季累計營收305.6億元，年減7.17％；第3季單季合併營收100.96億元，年減10.92％。第3季單季稅後純益5.75億元，年增25.8%，每股純益（EPS）0.49元；累計前三季稅後純益12.77億元，年減5.3%，EPS 1.09元。

各產品前三季營收占比，合成樹脂為48.8%、電子材料25.3%、特用材料則占25.4%。長興指出，第3季有出售長興光學材料（蘇州）股權的處分利益入帳，從而推升獲利。