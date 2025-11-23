快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

健身器材大廠喬山（1736）表示，本季為傳統旺季，隨著歐美主要客戶出貨進入高峰，預期商用市場仍將強勁的成長，帶動該公司營運持續增溫。法人看好，喬山2025全年營收、獲利可望續創新高。

喬山稍早宣布，集團與全球最大互聯健身品牌派樂騰（Peloton）合作，旗下美國零售門市將引進派樂騰最新產品，整合派樂騰創新內容與喬山銷售網絡，預期可大幅提升北美零售業務規模與零售品牌通路影響力。

另外，喬山歐洲大客戶Basic-Fit近期也宣布，完成收購德國知名健身品牌Clever Fit，進入特許加盟市場，預期將推升未來對健身器材設備需求，為喬山歐洲市場中長期出貨帶來新成長動能。

除了商用市場持續成長之外，家用市場在年底也將迎來年度最大檔期黑色星期五及耶誕節銷售潮。喬山表示，將持續關注主要客戶的展店進度與設備採購，並調派裝機人力以滿足客戶旺季需求，預計集團營收將再創歷史新高，營運績效可期。

喬山 市場 健身

