外資逆勢買超股聚光 日月光投控、光寶科、群聯等走勢可期

輝達財報亮眼，台股卻僅上演一日行情，遭外資大幅賣超，上周大跌3.5%，失守季線。不過，外資雖然上周大賣台股1,453.8億元，但仍然買超日月光投控（3711）、光寶科、群聯等14檔個股。

CMoney統計，在最近五日，外資狂賣台積電、鴻海、富邦金等權值股，轉而買超日月光投控、光寶科、群聯、萬海、南亞、東元、力成、金像電、大聯大、微星、中信金、光聖、貿聯-KY、嘉澤等14檔個股。

外資上周大賣台積電4.2萬張，賣超金額高達592億元，壓得台股抬不起頭來。另外，鴻海遭賣超134億元，富邦金也遭拋售119億元。外資調節台積電等超大型權值股，轉而買超最多的這14檔個股中，有十檔為電子股，其他四檔則分散在航運、塑膠、金融、電機機械類股。

在電子股族群中，外資的買超標的也較為分散，除了半導體股占三檔最多之外，還布局電子零組件股、電腦及周邊設備股、通信網路股、電子通路及其他電子股等。

從買超金額來看，外資上周最愛日月光投控，買超110.9億元（5.1萬張），力壓投信賣超。日月光投控第3季每股稅後純益（EPS）為2.5元，為11季新高，外資看好日月光投控將受惠於CoWoS需求暢旺，最近調升或維持目標價。

另外，同屬半導體類股的群聯及力成也是外資承接標的，上周分別買超63.8億、28.1億元。記憶體族群最近從高檔下殺，在指標股中，群聯是唯一獲外資買超的標的。至於力成，則同樣受惠於封測需求強勁。

在非電族群中，以萬海最受矚目，外資上周買超55.3億元；在金融股中，外資調節富邦金、彰銀、台新新光金等，偏愛股利率向來有吸引力的中信金，單周買超21.5億元。

台股加權指數上周大跌，即使是外資買超的這些個股也是漲少跌多。不過，仍有四檔個股逆勢收紅，表現搶眼，以光聖大漲12.5%最強悍，其次是貿聯-KY漲5.5%、中信金漲1.6%、金像電漲1.1%。