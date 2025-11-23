造紙廠迎旺季 出貨升溫

工紙需求進入旺季，年末多個節慶帶動市場回溫，工紙出貨可望在第4季進入高峰，最後衝刺全年營運。市場看好，正隆（1904）、永豐餘與榮成等造紙族群年末營運有望受惠。

法人指出，觀察這幾個月紙市狀況，工紙產業有望進入「成本改善與需求回暖」雙重驅動周期。自8月以來包裝紙價格每噸累計上漲約人民幣300至350元，加上年末耶誕節與農曆春節等節慶消費品出口包裝需求釋放，預期工紙市場在成本支撐及節前備貨需求推動下，產業有望延續成長走勢。

成本方面，永豐餘指出，觀察第3季以來原料端的美國廢紙價格走低，成本壓力減輕。

海外部分，越南因北越供應不足與成本墊高，使永豐餘得以調高北越、南越平均售價，營運獲得顯著助益；中國大陸工紙價格近期止跌反彈。

公司預期當地虧損進一步縮小；台灣主要受惠成本下降。永豐餘三大市場同步好轉，第4季營運樂觀以待。

此外，永豐餘調整營運模式、提高客製化產品比重，利差表現更佳，原料下降與產品組合優化，成為推動營運好轉的主要動力。

工紙大廠正隆受到海外需求帶動，對第4季同樣展望樂觀。正隆表示，觀察越南市場需求強勁，10月起已針對工紙、紙器產品陸續啟動調價機制，漲幅約3%至5%。

正隆指出，越南廠目前產能全開，造紙與紙器滿載運作，第4季表現預估優於去年，有望成為今年集團最亮眼的區域市場。

正隆分析，越南今年整體景氣明顯回升，在東南亞供應鏈重組與關稅政策明朗後，製造業加速設廠，帶動包裝紙需求成長。

正隆分析，北越因電子產業聚落擴張用紙量激增，南越一般製造業也呈復甦態勢，僅家具業仍較疲弱。

第4季進入工紙傳統旺季，市場需求回溫、紙價持續上漲，榮成已連續兩個月獲利轉正，同步看好後市表現。

紙漿大廠華紙也表示，短纖紙漿7月以來連漲四個月、11月開價漲20美元，目前價格約560至570美元。

此外，東南亞的水患使木片價格略微上漲，認為短纖紙漿價格短期內回落機率不大，助於推升年末業績表現。