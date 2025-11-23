電爐廠「降價誘單」失靈

需求萎縮、買家縮手，國內鋼筋交易低迷，電爐廠近期「降價誘單」策略罕見失效，海光（2038）、東鋼、豐興等上市電爐廠度小月，建築用鋼市場寒冬提前到來，預期景氣回溫時程可能拉長。

上市鋼廠主管表示，當前最嚴肅的問題在於，國際廢鋼價格守在每公噸300美元以上，台灣廢鋼收購價基本上仍穩定在一定行情，成本端沒有鬆動跡象。但國內鋼筋實際成交價卻不斷受到買家「壓著打」，迫使暗盤交易價格「一盤比一盤低」，對鋼廠的利潤造成重度壓縮，直接衝擊營收獲利。

法人分析，預期需求不振的情況下，鋼筋等建築用鋼價格戰只會換來更多虧損，但短期仍是買方市場，用戶可以維持低庫存、視工程進度分批進場，不急著備料；但是電爐鋼廠需關注，看誰的現金流、成本控制與客戶黏著度較強，才可望撐得過這一波低潮期。

上市鋼廠主管說，長期來鋼筋周周開最新盤價，有時周內變盤，靈活反應市況起伏反應。但近期盤價都是「參考用」，實際交易並不依公開的盤價進行，不斷傳出鋼廠「低價誘單」，利用比盤價更低的優惠，盼買家出手下單。

市場傳出在需求不振與原料上漲的雙重壓力下，鋼筋實際成交價全面低於盤價。依目前商情為例，隨著鋼筋現貨成交價持續走弱，南部約每公噸1.51萬元、中北部約1.54萬元，但鋼廠開出的正規盤價南部1.56萬元、中北部1.58萬元，實際交易全面低於盤價400～500元，「盤價形同虛設」。

主力大廠名義上宣布鋼筋每公噸漲200元，但下游客戶仍以前一周的舊價格與格與鋼廠談價，鋼廠為保訂單只能跟著下修，南部廠再祭各項專案優惠，勉力維持交易，關鍵在於低價效應下，買家並未出現放量，顯示下游僅做必要補貨，市場買氣仍偏保守。