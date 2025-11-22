上海銀股利估配發1.8元

上海商銀（5876）昨（21）日舉辦第3季法人說明會，由總經理郭進一主持。該行前十月每股稅後純益（EPS）2.77元，高於去同期的2.23元。展望股利政策，該行指出，近八年配發率在55-65%之間，今年全年若不低於去年盈餘，股利有機會維持去年每股1.8元，且不排除配發股票股利。

上海商銀今年前三季合併淨收益年成長3.25%，手續費淨收益成長19.77%，稅後純益124.1億元，EPS 2.56元，優於上年同期的2.18元。此外，個體9月底逾放比0.30%，較去年同期下降。為強化低耗資本的手收業務，推展保險業務，前三季個體的保險佣金收入較上年同期成長38%。總計前三季手收年成長11%，今明兩年手收成長目標皆為15%，除傳承保單外會加強推廣客製化理財商品。另明年放款目標為3-5%。

上海商銀近四年皆配發現金股利1.8元，該行副總經理呂紹宇表示，過去幾年配發率介於55-65%，待今年盈餘確定後做整體評估。