承業醫長照園區 動土

承業醫（4164）昨（21）日於桃園楊梅舉行「杏霖醫院暨長照園區新建工程動土典禮」，由上周甫上任的新任董事長李典穎親自出席典禮，宣告長照事業為其接班後重要布局，此園區更代表著承業醫對台灣長照事業的長期承諾，園區預計2029年完工啟用，屆時將成為北台灣醫養合一指標示範基地。

承業醫昨日的長照園區動土典禮，包含總統府副秘書長何志偉、總統府資政沈榮津，以及生策會執行長周志浩皆蒞臨觀禮。

承業醫表示，有鑑於台灣人口老化速度高居世界第一，數年前便與日本知名長照品牌櫻十字集團攜手成立合資公司，共同規劃在台灣的長照事業。李典穎表示，園區以醫養合一為出發點，並將結合日本的細緻體貼與台灣的在地習慣，建立以長者為核心的友善照顧環境，將人性化、高品質的日式長照體驗帶給台灣，確保照護環節更加符合期待。