華夏2026年將優於2025年

聚氯乙烯（PVC）大廠華夏（1305）昨（21）日表示，原本可望使台廠受惠的印度PVC反傾銷稅（ADD）及BIS認證，突遭印度政府喊卡。但原油價格及運價持續走跌，帶來成本優勢；加上啟動生產降載、去化庫存等策略，第3季虧損幅度收斂，隨著原料面及市場面的不確定因素將逐步減少，仍預期明年營運表現，將優於今年。

華夏昨日舉辦法人說明會，由總經理胡吉宏及營業處處長吳建興主持。華夏表示，印度原訂實施的BIS認證及PVC反傾銷稅，印度政府日前確定不執行，但印度業界正在醞釀向有關部門提起訴願，後續變化待觀察。

展望第4季，華夏指出，PVC供給面部分，首先尚需觀察中國大陸最新的「十五五」規劃，以及「反內卷」政策是否有效淘汰石化老舊產能；此外大陸也面臨庫存去化及成本上揚壓力，因此可能操作開工率，最近兩周開工率都在八成以下，若銷售持續鈍化，有可能進一步降載。

在PVC需求面部分，華夏指出，尚需觀察中國及美國兩大供應國的庫存升降，並預期最大需求國印度近日在排燈節後，迎來加工望季，開工、補貨需求將湧現，但截至目前，整體需求訊號不強。