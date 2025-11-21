華夏2026年將優於2025年

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

聚氯乙烯（PVC）大廠華夏（1305）昨（21）日表示，原本可望使台廠受惠的印度PVC反傾銷稅（ADD）及BIS認證，突遭印度政府喊卡。但原油價格及運價持續走跌，帶來成本優勢；加上啟動生產降載、去化庫存等策略，第3季虧損幅度收斂，隨著原料面及市場面的不確定因素將逐步減少，仍預期明年營運表現，將優於今年。

華夏昨日舉辦法人說明會，由總經理胡吉宏及營業處處長吳建興主持。華夏表示，印度原訂實施的BIS認證及PVC反傾銷稅，印度政府日前確定不執行，但印度業界正在醞釀向有關部門提起訴願，後續變化待觀察。

展望第4季，華夏指出，PVC供給面部分，首先尚需觀察中國大陸最新的「十五五」規劃，以及「反內卷」政策是否有效淘汰石化老舊產能；此外大陸也面臨庫存去化及成本上揚壓力，因此可能操作開工率，最近兩周開工率都在八成以下，若銷售持續鈍化，有可能進一步降載。

在PVC需求面部分，華夏指出，尚需觀察中國及美國兩大供應國的庫存升降，並預期最大需求國印度近日在排燈節後，迎來加工望季，開工、補貨需求將湧現，但截至目前，整體需求訊號不強。

延伸閱讀

印度水產品有望替補日本？出口商股價狂飆11% 陸網友：擔心我的胃頂不住

拳擊／陳念琴奪金歸功團隊 勤做情蒐摸清對手策略

亞洲穩定匯價 銀彈充足

拳擊／陳念琴WB盃年終賽摘金 替2學妹出口氣

相關新聞

上海銀股利估配發1.8元

上海商銀昨（21）日舉辦第3季法人說明會，由總經理郭進一主持。該行前十月每股稅後純益（EPS）2.77元，高於去同期的2...

志強、來億喜迎世足財 法人看好旺季更旺

史上最大規模世界盃足球賽明年6月開打，國際運動品牌Adidas、Nike等四年一度大拉貨計畫全面啟動，志強（6768）、...

紙廠添利多 業績升溫

造紙業進人第4季傳統旺季，市場需求回溫、紙價持續上漲，市場看好，正隆（1904）、永豐餘等造紙族群年末營運有望升溫。

佳龍2025年業績估升兩成

佳龍（9955）昨（21）日法說會，公司指出，以ESG及循環經濟為核心的轉型策略，積極布局高值化市場，第3季已成功轉盈，...

華夏2026年將優於2025年

聚氯乙烯（PVC）大廠華夏（1305）昨（21）日表示，原本可望使台廠受惠的印度PVC反傾銷稅（ADD）及BIS認證，突...

承業醫長照園區 動土

承業醫（4164）昨（21）日於桃園楊梅舉行「杏霖醫院暨長照園區新建工程動土典禮」，由上周甫上任的新任董事長李典穎親自出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。