豐興、海光營收不看淡

全台鋼筋廠在祭出優惠價策略下，近一周來普遍有新單進帳，市場預期鋼筋行情將進入築底階段，下周新盤可站穩在平盤之上；而後市隨著國際廢鋼有望看漲，將對鋼筋行情推升產生加持效益，豐興（2015）、海光和威致等營運不看淡。

市場人士表示，國內鋼筋市場自10月中旬起買盤告一段落，加上國際廢鋼交易行情處於持平格局，鋼筋廠對於鋼筋盤價和廢鋼收購價連續兩周持平；進入本周，鋼廠基於國際廢鋼行情走揚，鋼筋和廢鋼盤價各漲每公噸200元。

但各鋼廠為刺激買盤進場，在豐興率先祭出優惠價策略下，其他業者陸續跟進，市場呈現「明漲暗平」局面，鋼筋流通行情處於每公噸1.52萬至1.56萬元區間。

而歷經近一周接單運作，全台業者都有新單進帳，少者數千公噸、多者有1、2萬公噸，初估業界合計6、7萬公噸訂單落袋；至於原料行情方面則變化不大，業界研判下周鋼筋新盤將站穩在平盤之上。

展望後市，業者指出，步入冬季後，國際廢鋼市場供應將有趨緊題材，未來市場有個風吹草動，鋼廠將可順勢展開新波攻勢。不過，較為不利的是國內房地產市況不佳，恐影響到工地施工進度，對鋼筋需求衍生延遲效應，進而左右市場買氣。

法人認為，國內重大公共工程如台北捷運、萬大線、桃園捷運綠線、淡海大橋、第三液化天然氣接收站工程、鐵路高架化與站體工程、航空城開發案、國道橋樑補強工程等正如期展開。

至於電子廠房擴建如台積電、大立光、台達電等廠房工程也正啟動，加上各式社會住宅案相繼推出，鋼廠營運不看淡。