泰博雙引擎 催動營運

泰博（4736）昨（21）日舉辦線上法說會，公司第3季靠業外投資收益大幅挹注獲利，手中持有台積電、廣達等大型科技股，單季貢獻近5億元，推升第3季每股純益（EPS）達6.43元，登上生技股單季EPS冠軍。

董事長陳朝旺表示，連續血糖監測（CGM）將成為公司未來五年重大轉型機會，2027年該產品對營收就會有顯著貢獻。

泰博今年財報表現犀利，前三季營收31.76億元，年減8.55%，稅後純益10.65億元，年增38%，前三季EPS 11.17元，大賺超過一個股本，第3季稅後純益6.13億元，暴增超過五倍，並以第3季單季每股純益6.43元，登上生技股單季每股獲利王。

針對明年展望，陳朝旺表示，多參數監測儀產品線預期2026年成長約5%至10%，但傳統血糖機業務恐因CGM普及而面臨衰退壓力。公司已將CGM視為未來核心項目，正進行臨床試驗，預計明年完成，同時明年先透過與他廠合作銷售，貢獻約1至2億元營收，並於2027年起正式進入自製銷售階段，營收貢獻可望明顯放大。

至於近期勞資爭議，陳朝旺表示，抗議人數僅六人，占公司人數不到1%，因此對生產線沒有實際影響，但確實為 ESG形象造成壓力，目前已著手改善。

另針對近期熱議的GLP-1「瘦瘦筆」話題，陳朝旺指出，由於相關使用者需監控血糖與血酮反應，公司已與部分銷售端合作導入醫材監測系統，預期此市場具正向發展動能，有助後續產品推廣。

在產品策略方面，公司智慧戒指系統已上市逾兩年，主要應用於睡眠呼吸中止症族群，過去因良率限制未積極推銷，但已累積用戶反饋，公司計畫自明年起於部分市場區域加強推廣，並整合監測系統做完整應用。

財務策略方面，陳朝旺表示，考慮調整股利政策，由於公司長期配息高，但市場本益比表現未達預期，未來可能改將部分盈餘用來實施庫藏股，以展現對公司成長的信心。目前仍在提案階段，將提報董事會討論。