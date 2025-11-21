佳龍2025年業績估升兩成

佳龍（9955）昨（21）日法說會，公司指出，以ESG及循環經濟為核心的轉型策略，積極布局高值化市場，第3季已成功轉盈，將朝全年獲利目標努力邁進。法人預估，佳龍全年營收上看14至15億元，年增約二成。

佳龍表示，公司過往營收雖高度集中於貴金屬，但毛利率僅1%至5%。透過積極調整產品組合，將高毛利非貴金屬營收占比從2023年的5%拉升至今年前三季的15%。受此帶動，第3季毛利率達11.15％，是12年來新高。

佳龍強調，公司規劃至2028年目標非貴金屬營收占比達到三成，藉此挹注營運新動能，翻轉本業體質。

佳龍指出，目前已取得航太業AS9100品質認證，並積極爭取汽車工業的IATF 16949品質認證，為明年擴大供應用於車用半導體與電動車的高階材料及清洗服務預做準備，將目標市場鎖定為航太、汽車、半導體三大領域。

佳龍表示，在關鍵業務上，公司投入大量研發，成功開發出高純度的「高端金」產品線，包括綠色金鹽、金靶及金銲片，純度可達5N（99.999%），並已通過多家半導體客戶驗證，實現從資源回收商到應用材料供應商的跨越。