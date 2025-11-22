紙廠添利多 業績升溫
造紙業進人第4季傳統旺季，市場需求回溫、紙價持續上漲，市場看好，正隆（1904）、永豐餘等造紙族群年末營運有望升溫。
台股昨（21）日跌逾991點，上市造紙類股揚1.54%，為少數逆勢抗跌族群，法人指出，第4季為造紙股傳統旺季，出口訂單及內需同步增溫，紙價上漲帶動下游客戶積極備貨，部分紙箱廠因看好後市而擴大採購。
工紙大廠正隆主要受到海外需求帶動，對第4季展望樂觀。
永豐餘則指出，觀察第3季以來原料端成本明顯下降，尤其美國廢紙價格處在連續四季低點，使成本獲得明顯改善。
紙漿大廠華紙表示，短纖紙漿7月來連漲四個月、11月開價漲20美元，目前價格約為560至570美元。紙漿價格短期內回落機率不大。
