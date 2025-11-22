志強、來億喜迎世足財 法人看好旺季更旺

史上最大規模世界盃足球賽明年6月開打，國際運動品牌Adidas、Nike等四年一度大拉貨計畫全面啟動，志強（6768）、來億、寶成、豐泰及鈺齊等鞋廠同步受惠，部分台廠到明年上半年產能已被訂光，產線塞爆。除了明年世足賽之外，接續2027年亞足聯亞洲盃、2028年洛杉磯奧運等動能的推波助瀾下，市場需求將明顯回升。

台股昨（21）日盤中大跌千點，運動休閒類股指數逆勢抗跌，漲幅居各類股指數之冠；隨著第4季製鞋業旺季至，加上明年世足賽效應，國際品牌啟動四年一度大拉貨，法人看好製鞋業今年旺季更旺。

台鏈指出，第4季原本就是運動相關族群的傳統旺季，受惠指標大廠包括志強、來億、豐泰、寶成、鈺齊及鞋材大廠百和等。

全球足球鞋製造龍頭志強，今年前十月合併營收達173.65億元、年增13.2%，營收增長得益於明年6月即將舉行的世界盃足球賽，規模為歷年來最大的一次。國際運動品牌如Adidas和Nike已經啟動大規模拉貨計畫，志強作為主要供應商之一，產能被全面預訂，甚至需要調整其他產線以支援足球鞋的生產。

志強表示，目前主要品牌客戶的預示單相當樂觀，從第4季起逐步增溫，明年上半年將進入出貨高峰。

志強同時宣布，印尼新廠近期已落成啟用，主要生產Brooks跑鞋，規劃年產能600萬雙，明年預計開出200萬雙，分三年逐步將產能拉至滿載。

來億近期好消息頻傳，第4季表現備受法人看好，除HOKA及Adidas等大客戶出貨升溫，有望迎接旺季動能外；供應鏈也傳出，近期將有國際品牌大客戶加入，法人預期，明年營收挑戰突破450億元歷史新高，獲利也拚兩位數成長。

受惠望季出貨動能，來億10月合併營收37.35億元，月增47.4%、年增4%，來到近六個月高點；累計今年前十月合併營收327.61億元、年增7.6%，創同期新高。

鈺齊第3季營收、獲利均呈年增，公司表示，市場已迎來復甦曙光，尤其第4季進入傳統旺季，整體來看將重拾成長動能。