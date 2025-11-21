上海商銀法說會／香港子行致力提高貸款信用品質 目前無大額增提需求

上海商銀21日舉辦第3季法人說明會，由總經理郭進一主持。該行前十月每股稅後純益（EPS）2.77元，高於去同期的2.23元。展望股利政策，該行指出，近八年配發率在55-65%之間，今年全年若不低於去年盈餘，股利有機會維持去年每股1.8元，且不排除配發股票股利。

上海商銀今年前三季合併淨收益年成長3.25%，手續費淨收益成長19.77%，稅後純益124.1億元，EPS 2.56元，優於上年同期的2.18元。此外，個體9月底逾放比0.30%，較去年同期下降。為強化低耗資本的手收業務，推展保險業務，前三季個體的保險佣金收入較上年同期成長38%。總計前三季手收年成長11%，今明兩年手收成長目標皆為15%，除傳承保單外會加強推廣客製化理財商品。另明年放款目標為3-5%。

上海商銀近四年皆配發現金股利1.8元，該行副總經理呂紹宇表示，過去幾年配發率介於55-65%，待今年盈餘確定後做整體評估，全年若不低於去年盈餘有機會維持去年1.8元股利，且不排除配發股票股利，會在明年董事會提建議。事實上，該行自2016年起皆維持全數發放現金股利，倘今年配發股票股利將是9年以來首次，有助於資本適足率。

轉投資香港子行方面，呂紹宇說明正積極管理信用風險，致力提高貸款信用品質，分散不同產業，降低集中風險，目前沒有大額增提需求，明年盼維持放款成長軌道。截至6月底逾期放款率約5.5%，備抵呆帳覆蓋率42.7%，已打除呆帳有機會今年可收回部分，預計明年信用成本有所改善。另處分西環不動產共173個單位，已出售118個單位，處分收益約3.8億港元，剩下會陸續處分，初估可於明年貢獻2億港元收益。

此外，持有99.99%柬埔寨微型金融機構AMK到第3季底小幅虧損，主因當地景氣不佳，且泰柬邊境發生戰爭導致有分行關閉。至於海外分行布局持續往日本及澳洲規劃。