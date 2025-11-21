華夏法說會／印度BIS突喊卡、反傾銷稅遲未宣布 後續變化待觀察

國內聚氯乙烯（PVC）大廠華夏（1305）表示，最新消息顯示，印度標準局針對化工產品的BIS認證確定喊卡，對進口PVC實施的反傾銷稅（ADD）至今亦未宣布實施日期。華夏除通過BIS驗證，承受的ADD稅率亦為各國主要廠商中第二低，原先期待受惠以上措施；不過華夏也強調，面對此一變化，已規劃備案因應。

華夏21日舉行法人說明會。營業處處長吳建興表示，印度官方11月10日宣布，撤銷原訂於12月24日開始實施的BIS認證，且一舉涵蓋多達14項化工產品；此外，印方針對進口聚氯乙烯（PVC）原訂11月17日前公告的PVC反傾銷稅產品課徵的反傾銷稅（ADD）也遲未宣布上路，台灣及日、韓PVC業者，原期盼因此享有競爭優勢，如今情勢再添變數。

華夏表示，印度官方並未說明原因。根據業內推測，美印關係惡化等地緣政治因素，使印度在PVC反傾銷議題上，態度放軟。此外，印度GDP正處於高速成長，工業發展為一大重心，但在美國的高額對等關稅下，僅能仰賴中國大陸的工業原料供應，BIS及ADD等貿易壁壘將不利印度加工業者，也是印方讓步一大原因。

但吳建興也表示，由於兩項措施將使印度PVC業者持續承受中國大陸低價產品傾銷壓力，加上主要PVC供應商已預備擴增2026年產能，如相關措施未實施，對印度廠商傷害很大。因此印度業界正在醞釀向有關部門提起訴願，後續變化待觀察。

印度去年10月宣布，擬對原產於台灣、大陸、美國、日本、韓國、印尼和泰國等地的PVC產品，徵收反傾銷稅（ADD）。大陸廠商承受較高稅率，相關消息指出，除了大陸承擔高額稅率之外，美國業者從72美元-174美元，印尼、泰國等東南亞廠商約介於55美元-78美元，台灣則為每噸22美元-57美元。相較之下，稅率對台灣廠商相對有利。

印度標準局先前也針對PVC等石化品推出新的BIS認證，要求PVC等產品必須符合新的品質管控令才能進口到印度，原訂去年8月26日實施，後多次延遲實施。