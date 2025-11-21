快訊

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

財神來了還不應門？統一發票7-8月中千萬「2張未領」 中獎資訊曝

石虎柳丁事件延燒 大苑子發613字認錯聲明「董事長已親自道歉」

華夏法說會／印度BIS突喊卡、反傾銷稅遲未宣布 後續變化待觀察

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
華夏21日召開法人說明會。圖／記者任君翔攝影
華夏21日召開法人說明會。圖／記者任君翔攝影

國內聚氯乙烯（PVC）大廠華夏（1305）表示，最新消息顯示，印度標準局針對化工產品的BIS認證確定喊卡，對進口PVC實施的反傾銷稅（ADD）至今亦未宣布實施日期。華夏除通過BIS驗證，承受的ADD稅率亦為各國主要廠商中第二低，原先期待受惠以上措施；不過華夏也強調，面對此一變化，已規劃備案因應。

華夏21日舉行法人說明會。營業處處長吳建興表示，印度官方11月10日宣布，撤銷原訂於12月24日開始實施的BIS認證，且一舉涵蓋多達14項化工產品；此外，印方針對進口聚氯乙烯（PVC）原訂11月17日前公告的PVC反傾銷稅產品課徵的反傾銷稅（ADD）也遲未宣布上路，台灣及日、韓PVC業者，原期盼因此享有競爭優勢，如今情勢再添變數。

華夏表示，印度官方並未說明原因。根據業內推測，美印關係惡化等地緣政治因素，使印度在PVC反傾銷議題上，態度放軟。此外，印度GDP正處於高速成長，工業發展為一大重心，但在美國的高額對等關稅下，僅能仰賴中國大陸的工業原料供應，BIS及ADD等貿易壁壘將不利印度加工業者，也是印方讓步一大原因。

但吳建興也表示，由於兩項措施將使印度PVC業者持續承受中國大陸低價產品傾銷壓力，加上主要PVC供應商已預備擴增2026年產能，如相關措施未實施，對印度廠商傷害很大。因此印度業界正在醞釀向有關部門提起訴願，後續變化待觀察。

印度去年10月宣布，擬對原產於台灣、大陸、美國、日本、韓國、印尼和泰國等地的PVC產品，徵收反傾銷稅（ADD）。大陸廠商承受較高稅率，相關消息指出，除了大陸承擔高額稅率之外，美國業者從72美元-174美元，印尼、泰國等東南亞廠商約介於55美元-78美元，台灣則為每噸22美元-57美元。相較之下，稅率對台灣廠商相對有利。

印度標準局先前也針對PVC等石化品推出新的BIS認證，要求PVC等產品必須符合新的品質管控令才能進口到印度，原訂去年8月26日實施，後多次延遲實施。

印度 反傾銷稅 華夏

延伸閱讀

印度國造「光輝」戰機墜毀 「黑煙竄燒成一團火球」瞬間畫面曝光

印度水產品有望替補日本？出口商股價狂飆11% 陸網友：擔心我的胃頂不住

亞洲穩定匯價 銀彈充足

拳擊／陳念琴WB盃年終賽摘金 替2學妹出口氣

相關新聞

上海商銀法說會／前三季獲利穩健 稅後每股盈餘2.56元優於上年同期

上海商業儲蓄銀行（5876）11月21日受華南永昌證券邀請舉辦線上法人說明會，由總經理郭進一主持，向投資人說明今年前三季...

上海商銀法說會／股利可望不低於去年1.8元 不排除發股票股利

上海商業儲蓄銀行（5876）21日受華南永昌證券邀請舉辦線上法人說明會，由總經理郭進一主持，向投資人說明今年前三季營運概...

大魯閣10億元售2商場 盤中股價漲逾7%

大魯閣擬以新台幣10億元轉讓台中、新竹兩個商場，售予遠雄流通事業公司，持續朝「輕資產、重經營」方向調整，激勵大魯閣股價盤...

中保科攜統一超推微型倉

中保科技（9917）昨（20）日宣布，攜手統一超商結合經濟部商業發展署「流通服務智慧加值推升計畫」與工研院「微型倉智慧調...

豐興：建築用鋼 價格有底

豐興（2015）昨（20）日召開法說會指出，台灣建築用鋼市場將維持「收縮但不崩跌，價格有底、需求偏弱、競爭升溫」格局，豐...

中華車攻零碳商用車 報捷

中華車（2204）副總經理錢經武昨（20）日指出，中華車開發的ET35為台灣第一台國產電動3.5噸商用車，在8月量產下線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。