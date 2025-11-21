華夏法說會／PVC行情承壓 降載控庫存縮減虧損…明年可望優於今年

聚氯乙烯（PVC）大廠華夏（1305）21日表示，雖原本可望使台廠受惠的印度PVC反傾銷稅（ADD）及BIS認證，突遭印度政府喊卡。但原油價格及運價持續走跌，帶來成本優勢，隨著原料面及市場面的不確因素將逐步減少，仍預期明年營運表現，有望優於今年。

華夏21日舉辦法人說明會，由總經理胡吉宏及營業處處長吳建興主持。華夏表示，印度原訂實施的BIS認證及PVC反傾銷稅，印度政府日前確定不執行，但印度業界正在醞釀向有關部門提起訴願，後續變化待觀察。

展望第4季，華夏指出，PVC供給面仍面臨美、中庫存壓力。未來尚需觀察中國大陸最新的「十五五」規劃，以及「反內卷」政策是否有效淘汰石化老舊產能；此外大陸面臨庫存去化及成本上揚壓力，因此可能操作開工率，最近兩周開工率都在八成以下，若銷售持續鈍化，有可能進一步降載。

在PVC需求面部分，華夏指出，預期最大需求國印度第4季的農業、灌溉基礎設施，均對PVC有剛性需求，但進口貨源及庫存充足，使買家處於觀望；第4季需求面，則尚要觀察排燈節（Diwari）假期結束後，開工、補貨潮是否湧現。整體而言，PVC全球行情持續承壓。

華夏第3季稅後淨損1.03億元，每股淨損（EPS）0.18元，相較上季稅後淨損4.05億元，虧損幅度顯著減少。華夏表示，全球PVC價格低迷下，第3季啟動生產降載、去化庫存等策略，有效收斂虧損幅度。

華夏並指出，未來除將持續控制產量及庫存，也將推出PVC特規產品，期以差異化策略擴大獲利空間。在印度市場情勢未明下，也將進一步擴展非洲、中東等海外市場。