快訊

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

外送專法出爐…外送員時薪不得低於最低工資1.25倍 最重罰50萬元

遠東銀法說會／不排除成立金控、明年進駐亞資中心啟動財管2.0

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

遠東銀行（2845）21日舉行法說會，對外釋出多項攸關未來發展的重要訊息。遠銀執行副總林建忠表示，集團正持續推動內部整合與金融業務布局，未來若業務發展需要，不排除研議成立金融控股公司的可能性。明年將正式進駐高雄亞洲資產管理中心，並啟動財富管理2.0相關規畫，期望透過新架構提升整體服務能量。

就營運表現來看，截至9月底，遠銀總資產達8,792億元，較去年同期成長4%；放款規模5,109億元、存款7,155億元，股東權益則提高至682.8億元、年增12.8%。林建忠表示，資產規模已提前達成2025年全年預算目標，顯示成長動能仍相當穩健。

在獲利方面，公司坦言今年整體表現較去年收斂，主因去年美元與台幣利差擴大、外匯市場波動劇烈，為市場帶來顯著交易利益，形成較高基期；今年市場回歸正常後，獲利則反映本業水準。截至第3季累計稅後純益來到30.61億元，每股盈餘0.7元。林建忠強調遠銀維持全年EPS至少1元的承諾不變。

在信用品質方面，遠銀延續一貫保守策略，主要指標持續維持同業前段，逾放比率降至0.05%，低於市場約0.15%的平均值；備抵呆帳覆蓋率高達2,435%，亦優於同業平均的878%。遠銀表示，高覆蓋與低逾放不僅反映多年累積的風險文化，也是公司能在景氣不確定環境中保持韌性的主要原因。

資本結構方面，增資後的資本適足率同步拉升。最新數據顯示，普通股權益比率（CET1）已達12.9%，第一類資本比率13.47%，資本適足率更提升至15.76%。公司認為，這樣的資本水位不僅支撐業務擴張，也能因應未來可能研議的金控架構需求。

數位化同樣是法說會的重要篇章。遠銀今年數位存款呈現穩定成長，年增19%，占全行存款比重升至4.4%。林建忠指出，未年一年將是公司策略推進的關鍵年度，包括金控架構可行性評估、亞資中心啟動、財管2.0上線，以及人工智慧深化等多項布局，都將同步展開。公司強調，這些調整並非短期措施，而是為了將銀行推進至下一個成長階段，強化競爭力並持續提升股東價值。

遠銀 外匯市場

延伸閱讀

從0存款到400萬 她揭五個聰明省錢術：買掃地機器人其實很划算

胡則華助攻亞資中心 接任推動辦公室 CEO

亞資中心論壇／金管會主委彭金隆：拚台灣特色亞資中心

亞資中心論壇／金管會副主委陳彥良：留財引資 看見成果

相關新聞

上海商銀法說會／前三季獲利穩健 稅後每股盈餘2.56元優於上年同期

上海商業儲蓄銀行（5876）11月21日受華南永昌證券邀請舉辦線上法人說明會，由總經理郭進一主持，向投資人說明今年前三季...

上海商銀法說會／股利可望不低於去年1.8元 不排除發股票股利

上海商業儲蓄銀行（5876）21日受華南永昌證券邀請舉辦線上法人說明會，由總經理郭進一主持，向投資人說明今年前三季營運概...

大魯閣10億元售2商場 盤中股價漲逾7%

大魯閣擬以新台幣10億元轉讓台中、新竹兩個商場，售予遠雄流通事業公司，持續朝「輕資產、重經營」方向調整，激勵大魯閣股價盤...

中保科攜統一超推微型倉

中保科技（9917）昨（20）日宣布，攜手統一超商結合經濟部商業發展署「流通服務智慧加值推升計畫」與工研院「微型倉智慧調...

豐興：建築用鋼 價格有底

豐興（2015）昨（20）日召開法說會指出，台灣建築用鋼市場將維持「收縮但不崩跌，價格有底、需求偏弱、競爭升溫」格局，豐...

中華車攻零碳商用車 報捷

中華車（2204）副總經理錢經武昨（20）日指出，中華車開發的ET35為台灣第一台國產電動3.5噸商用車，在8月量產下線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。