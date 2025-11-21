上海商銀法說會／前三季獲利穩健 稅後每股盈餘2.56元優於上年同期
上海商業儲蓄銀行（5876）11月21日受華南永昌證券邀請舉辦線上法人說明會，由總經理郭進一主持，向投資人說明今年前三季營運概況與財務表現，以及2026年的營運展望。
總經理郭進一表示，今年全球經濟受地緣政治風險、關稅政策及美中貿易與科技爭端等不確定性因素影響，產業表現分歧，景氣復甦力道不均，美國的貨幣政策動向以及債務攀升亦影響金融市場的穩定。面對詭譎多變的外部挑戰，上海商銀採取審慎妥適的營運策略，並洞察未來發展趨勢，穩健擴展各項業務，創造營收與獲利來源。
今年前三季合併淨收益較上年同期成長3.25%，手續費淨收益成長19.77%，合併稅後淨利143.7億元，稅後淨利歸屬母公司業主124.14億元，稅後每股盈餘2.56元，優於上年同期的2.18元。
此外，上海商銀個體9月底逾放比0.30%，較去年同期下降，普通股權益比率CET1為13.14%、資本適足率16.44%，顯示前三季的營運表現尚屬良好、資本適足率充足。
為促進多元核心業務發展，強化低耗資本的手收業務，上海商銀以「資產傳承」及「預留稅源」為主軸推展保險業務，前三季個體的保險佣金收入較上年同期成長38%，成效相當可觀。
上海商銀2026年策略主軸為「傳承永續，智能創新」，其意涵是「傳承創行精神，厚植營運資本，推動永續發展，創造永續價值。善用金融科技，發展人工智能，創新產品服務，開拓多元業務」，期能創新業務與服務，開拓多元業務，善用金融科技，創造新收益與盈餘，提高非息收益比重，提升資本使用效益。
