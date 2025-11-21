華夏：印度ADD與BIS利多回到原點 將減量保價降虧損

快訊

中央社／ 台北21日電

PVC廠華夏今天舉行法說會，營業處處長暨發言人吳建興表示，原本寄予厚望的印度ADD（反傾銷稅）和BIS認證等2大利多，印度政府目前不執行，原本的期待回到原點。保守看待PVC市場持續低迷，華夏將採取減量保價策略，控制虧損降到最低。

印度政府先前提出針對原產於台灣、中國、美國、日本、韓國、印尼和泰國等地的PVC徵收反傾銷稅，並實施BIS認證，要求PVC等石化品必須符合品質管控令（QCOs）才能進口到印度。華夏因為很早就通過BIS認證，且取得ADD稅率幾乎最低，占有優勢，原本寄予厚望2項新制有助提振華夏產品出口。

不過吳建興今天在法說會中更新ADD和BIS最新進度，他表示，BIS經過一延再延，原本期限是今年12月24日，但印度政府11月10日已提前宣布撤銷。

至於ADD反傾銷稅，8月中發布終裁，原本最晚11月17日要開始履行，但時間已過，並沒有看到正式執行。對於華夏而言，2項利多預期回到原點。

展望第4季PVC市況，吳建興表示，由於中、美庫存都偏高，而且在對等關稅影響下，景氣不明，客戶觀望，預料市場行情持續低迷。

對於華夏而言，雖然市況不佳，但還是有一些利多因素，包括國際油價牽動，上游乙烯等原料成本降低；其次是匯率，新台幣走貶，有利出口；加上運價也在下降中，有利華夏整體成本降低。外加華夏加強內控，採取減量保價策略，希望控制虧損能夠降到最低。

華夏今年前10月營收新台幣79.43億元，年減15.23%；前3季歸屬母公司淨損7.77億元，相較去年同期淨損3.48億元，虧損擴大1.23倍，每股稅後淨損1.34元。

不過進一步觀察華夏第3季歸屬母公司淨損1.03億元，比起去年同期淨損4.11億元，和今年第2季淨損4.05億元，虧損大幅縮減。

華夏 反傾銷稅

