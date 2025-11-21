上海商銀法說會／股利可望不低於去年1.8元 不排除發股票股利

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
上海商銀總經理郭進一（中）。上海商銀／提供
上海商業儲蓄銀行（5876）21日受華南永昌證券邀請舉辦線上法人說明會，由總經理郭進一主持，向投資人說明今年前三季營運概況與財務表現，以及2026年營運展望。對於股利政策，該行指出，近八年配發率在55-65%之間，全年若高於去年盈餘，股利有機會不低於去年每股1.8元，且不排除發放股票股利。

郭進一表示，今年全球經濟受地緣政治風險、關稅政策及美中貿易與科技爭端等不確定性因素影響，產業表現分歧，景氣復甦力道不均，美國的貨幣政策動向以及債務攀升亦影響金融市場的穩定。面對詭譎多變的外部挑戰，上海商銀採取審慎妥適的營運策略，並洞察未來發展趨勢，穩健擴展各項業務，創造營收與獲利來源。

今年前三季合併淨收益較上年同期成長3.25%，手續費淨收益成長19.77%，合併稅後淨利143.7億元，稅後淨利歸屬母公司業主124.14億元，稅後每股盈餘2.56元，優於上年同期的2.18元。此外，上海商銀個體9月底逾放比0.30%，較去年同期下降，普通股權益比率CET1為13.14%、資本適足率16.44%，顯示前三季的營運表現尚屬良好、資本適足率充足。為促進多元核心業務發展，強化低耗資本的手收業務，上海商銀以「資產傳承」及「預留稅源」為主軸推展保險業務，前三季個體的保險佣金收入較上年同期成長38%，成效相當可觀。

上海商銀今年榮獲卓越雜誌舉辦2025卓越銀行評比「最佳品牌信賴獎」、「最佳高齡友善獎」，以及今周刊財富管理銀行評鑑「最佳行銷創新獎」第一名。延續百年老店穩健踏實的經營風格，建立品牌價值，成為客戶在不同階段的可靠夥伴。在財富管理業務面，積極響應亞洲資產管理中心政策，以一站式金融服務、增加資金運用彈性、跨境金融與多元服務提供四大面向規劃高雄資產管理專區，為境內外高資產客戶進一步整合全球資產配置需求，並持續結合「在地深耕」與「國際布局」雙重優勢，協助客戶掌握全球機會、規劃世代傳承，攜手邁向全新財富格局。在智能永續方面，持續強化與國際倡議連結、提高綠色授信與投資，將業務與數位智能結合，流程納入永續元素，提高數位金融交易及貢獻。

上海商銀2026年策略主軸為「傳承永續，智能創新」，其意涵是「傳承創行精神，厚植營運資本，推動永續發展。善用金融科技，發展人工智能，創新產品服務，開拓多元業務」，期能創新業務與服務，開拓多元業務，善用金融科技，創造新收益與盈餘，提高非息收益比重，提升資本使用效益。

