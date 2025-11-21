大魯閣10億元售2商場 盤中股價漲逾7%

大魯閣擬以新台幣10億元轉讓台中、新竹兩個商場，售予遠雄流通事業公司，持續朝「輕資產、重經營」方向調整，激勵大魯閣股價盤中逆勢上漲逾7%，至18.4元。

大魯閣20日公告，已召開董事會，通過擬以新台幣10億元將所持有的台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」的營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業公司。

大魯閣累計前3季每股虧損0.36元，處分利益將有助於挹注業外營收；大魯閣今天股價盤中衝上18.4元，漲幅逾7%，成交張數較昨日數倍增加。

大魯閣指出，鑑於百貨通路產業競爭激烈、經營挑戰日增，且基於長期財務規劃、海外市場擴張布局所需，決議處分兩座商場的營業資產及經營權利。