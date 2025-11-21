中華車攻零碳商用車 報捷

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

中華車（2204）副總經理錢經武昨（20）日指出，中華車開發的ET35為台灣第一台國產電動3.5噸商用車，在8月量產下線，將與新竹物流合作，並運用到資源回收車明年初於彰化縣示範運行，逐步推廣到全台各縣市環保機關。

錢經武強調，中華車不只打造在地供應鏈，並積極拓展零碳商用車應用。

裕隆集團旗下包括中華車、裕融企業、江申工業與嘉裕昨日召開法說會，說明經營狀況與願景。中華車強調ET35不僅採用與國際大廠同步的集中式電子電氣架構（EEA），更成功搭載自主研發的「整合式域控制器（eDCU）」。

同時，中華車積極推動「智慧產業園區開發計畫案」，打造新能源車與智慧製造領域重要基地。

新車戰略布局上，中華車全新車型XFORCE預計12月發表，並將於2026年台北新車暨新能源車大展上市，展現公司積極搶占乘用車市場的決心。

