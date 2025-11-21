南僑2025年前十月 EPS 0.89元

南僑（1702）昨（20）日公布前十月獲利自結數，今年全球景氣受到美中關稅、匯率等變動非常大，累計前十個月每股稅後純益（EPS）為0.89元。

南僑10月營收18.09億，較去年同期19.82億減少8.72%，自結稅後損益1,176萬元，年減80.2%，EPS 0.05元，與去年同期EPS 0.24減少0.19元。

累計前十個月營收190.7億元，年減1.86%，累計前十個月稅後純益2.2億元，較去年同期年減73.5%，EPS 0.89元。

南僑指出，今年大陸經濟變化太大，加上美中關係造成的匯率波動，讓南僑獲利跟著受到衝擊，不過南僑有信心在變局中穩紮穩打，營運策略推動不會放緩，已定下十年全球布局計畫，台灣為研發基地，大陸、東協市場業績將會持續成長，未來海外市場營收占比會達到85%。