豐興：建築用鋼 價格有底

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）昨（20）日召開法說會指出，台灣建築用鋼市場將維持「收縮但不崩跌，價格有底、需求偏弱、競爭升溫」格局，豐興將加強提高生產效率、有效降低成本，維持合理獲利空間，以靜制動，等待產業春風吹來。

豐興指出，國內鋼筋表面消費量2024年達647萬公噸，2025年前九月僅465萬公噸，較去年同期減少4.7%，建築用鋼需求從高峰逐步向下，透露過去二、三年由科技園區、社宅與大型基建推動的鋼筋需求，已逐漸從高峰滑落，市場轉入調整期。

另一方面，支撐鋼筋需求的核心指標「建築物建照核發量」，在2022年達高峰後便一路下滑，2023～2025年均呈季度下行，主因來自政府打房，建商推案放緩，建築工程進入收縮期，由於建照數量下滑對鋼筋需求影響通常落後六到12個月，鋼筋需求繼續承壓。

綜觀建築市場整體動能，2026年以前恐難見到明顯回溫，鋼筋表面消費量可能維持在每年630萬至650萬公噸的中低區間。

需求不振，豐興面臨更激烈市場競爭，主因來自部分鋼廠在低迷期搶市占率，不惜降價衝量。此外，終端施工單位更偏好低庫存與低成本策略，減少對固定配合來源的依賴。

價格端部分，國內廢鋼自2024年中旬一路下滑至每公噸7,600至8,100元區間，但鋼筋基價仍維持在1.5萬至1.6萬元，每公噸7,000元以上價格有效維護豐興獲利能力。

