不經營商場了 大魯閣將處分台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大魯閣新竹湳雅廣場。圖／本報資料照片
大魯閣新竹湳雅廣場。圖／本報資料照片

大魯閣公告，旗下大魯閣實業召開董事會，通過擬以10億元將所持有之台中大魯閣新時代購物中心及新竹大魯閣湳雅廣場之營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司。

大魯閣表示，自2015年7月起營運大魯閣新時代購物中心、2018年5月起營運大魯閣湳雅廣場，運用自身在運動休閒產業的相關經驗，將兩座商場轉型成差異化的體驗型商場，但鑑於百貨通路產業競爭激烈、經營挑戰日增，且基於公司長期財務規劃、營運發展策略、海外市場擴張布局之所需，因此決議處分兩座商場的營業資產及經營權利。

大魯閣表示，未來將持續透過財務架構的調整，集中內部資源，更聚焦於核心業務—運動休閒事業及海外市場拓展，持續朝「輕資產、重經營」方向調整，提升營運彈性，打造更具競爭力的成長動能。

