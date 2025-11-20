南僑自結前十個月 EPS 0.89元

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

南僑（1702）20日公布前十個月獲利自結數，今年全球景氣受到美中關稅、匯率等變動非常大，累計前十個月稅後純益1,176萬元，較去年同期減少80.22%，每股稅後純益為0.89元。

十月營收18.09億，較去年同期19.82億，減少8.72%，自結稅後損益1,176萬元，年減80.22%，EPS 0.05元，與去年同期EPS0.24減少0.19元。

累計前十個月營收190.7億元，年減1.86%，累計前十個月稅後純益2.2億元，較去年同期年減73.50%，每股稅後純益0.89元。

今年對於南僑而言是變化比較大的一年，公司的擴建計畫不會因眼前的困境而停止；在子公司布局的部分，泰國南僑已觀察到零食市場成長快速，隨著生活型態改變，製作零食的客戶群也同時擴大，擴充產能放量後，會成為推升明年南僑營運成長的動能；重要子公司皇家可口IPO之後，營運規模也會擴大，新年度對於母公司的挹注金額也會增加。

