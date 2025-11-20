生達法說會／明年台灣五項新品上市 日本也有兩項CDMO合作案

製藥大廠生達（1720）20日召開法說會，董事長范滋庭表示，未來成長將由日本市場領軍，台灣市場穩健推進，中國大陸市場在策略調整後逐步改善，在台灣、日本雙軌成長帶動下，明年營收成長幅度將維持穩健的個位數成長。

生達今年前十月合併營收58.79億元，年增3.98％，前三季稅後淨利6.98億元，每股稅後淨益（EPS）3.91元再創歷年同期新高。隨著第4季進入傳統旺季，預期業績將持續成長。范滋庭表示，目前外銷營收約4億元，未來成長動能將由日本帶頭，配合台灣與中國大陸市場調整，推升整體營運表現。

范滋庭表示，生達今年台灣已上市三項糖尿病用藥、一項高血壓藥及一項攝護腺藥物，但因原廠專利到期大幅降價，壓低糖尿病藥物健保價，致今年營收貢獻不如預期，目前主要銷售來自診所市場，醫院業績預計明年起陸續成長。明年台灣將再有五項新產品上市，包括一項糖尿病用藥，以及兩項攝護腺產品。

在海外市場部分，范滋庭表示，目前市場規模屬東南亞規模最大，但成長幅度穩健，年營收逾3億元，占整體約11％至12％。明年最看好日本市場成長動能，目前有消炎止痛與細支氣管炎用藥，日本近期將再新增兩項CDMO合作案，分別為原發性肺動脈高壓與過動症用藥，目前均在查登中，最快明年取證、2027年出貨。

此外，生達也正在洽談中樞神經、攝護腺及胃潰瘍等三項新藥的代理，預估明年業績可望維持雙位數百分比成長。

大陸市場方面，生達早年以技術轉讓模式分享利潤，但一致性評價上路後，產品價格大幅下殺，技轉利潤大幅縮水甚至歸零，現已改採「自有研發、查燈進口」模式布局，現有三項新案在研發中，其中一項抗過敏產品已進入查登審查，另兩項仍與經銷商洽談。