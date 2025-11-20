無縫接軌！大魯閣釋出兩商場最快Q4入帳 遠雄睽違10年重啟商場布局

大魯閣（1432）20日公告重大決議，董事會通過將旗下台中新時代購物中心及新竹湳雅廣場兩處商場營業資產，以10億元價格，透過營業讓與方式轉讓予遠雄流通。大魯閣表示，此次經營權移轉採「無縫接軌」模式，商場營運不會中斷，遠雄流通預計承接現有商場經營團隊及員工，確保營運穩定。大魯閣在兩座商場內的運動休閒項目也會續留。

大魯閣釋出台中新時代購物中心及新竹湳雅廣場經營權案，公司表示，本次營業資產讓與入帳時程視交易基準日及與業主相關程序進度而定，最快於今年第4季認列，最晚於明年第1季完成點交與入帳。資產處分後，公司將集中資源發展運動休閒本業，並支援美國市場展店規劃。

大魯閣表示，此次經營權移轉採「無縫接軌」模式，公司現於台中新時代設有打擊場、保齡球館、滑輪場、遊戲愛樂園與 福湯岩盤浴等運動休閒項目，新竹則有蔦屋書店、岩盤浴與遊戲愛樂園，未來都會續留，仍由大魯閣營運。

大魯閣兩處商場租賃合約皆尚有約10年存續期間，公司表示，目前釋出營業資產時點合宜，所得款項將優先用於效益最大化與策略調整，進一步聚焦運動休閒本業與海外展店布局。展望未來，大魯閣預計2026年在美國市場開設三至四家新店，與今年步調（目前 3 家）大致相符，主要受在地行政程序與人力供應影響，但集團仍將持續推動並穩健擴張美國事業版圖。

另一方面，遠雄流通事業此次承接大魯閣台中新時代購物中心與新竹湳雅廣場的經營權，對遠雄集團而言具有策略性意義。遠雄自2015年投入零售通路，斥資8億元開出首座購物中心「iFG遠雄廣場」，位於新北汐止，為當地唯一大型商場，當時由創辦人趙藤雄主導，被視為遠雄跨足百貨零售領域的指標性布局。不過，該案開幕後遠雄並未持續拓點，本次出手收購大魯閣兩商場營運權，距上一次通路布局已有 10 年，再次加碼商場布局，引發市場矚目。

此次交易完成後，遠雄商場將從北部單一據點，拓展至台中、新竹兩地，形成「北、中」雙核心布局，涵蓋交通樞紐與人口成長重要區域。市場預期，遠雄此次選擇以經營權承接方式切入，可快速接手既有客層及團隊，降低開發前置成本與時間，有助擴大零售事業規模。