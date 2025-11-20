台玻法說會／AI帶動玻纖布需求吃緊 2026年開出新產能可增加五成供貨

輝達（NVIDIA）財報大爆發，點燃AI供應鏈，玻纖布產能吃緊。台玻（1802）20日召開法說會，AI浪潮帶動PCB升級，目前玻纖布市場需求暢旺，產能滿載，明年隨著新產能開出後，高階玻纖布可望較今年增加供貨40%~50%。

台玻表示，AI產業發展下，帶動電子級玻璃纖維布，其中一代、二代低介電(Low DK)玻纖布，及特殊規格的低膨脹係數(Low CTE)玻纖布因市場需求暢旺，產能滿載，今年前三季營收及獲利分別為93.1億元及10億元，皆較前期大幅成長。

低階玻纖布方面，台玻表示，隨電子業產業景氣循環上升，可望達損益兩平點；對於玻璃纖維(FRP)，全球需求未見好轉跡象，預期2026年市場供需情況不會有太大變化。

面對市場帶來強勁需求，台玻表示，公司在2018年完成一代Low DK開發，2023年相繼完成二代Low DK及Low CTE開發，由於提前布局，在市場原料供應短缺下，皆能以快速及完整的產品線供應市場所需，未來將持續掌握客戶需求，降低成本，擴大人才培育，維持競爭優勢地位。

玻璃器皿方面，台玻表示，外銷市場因近年積極轉型銷售高單價及客製化商品，出貨穩定，減少對等關稅政策受影響程度；然受其他競爭對手因減少外銷市場轉向內銷搶單之故，使前三季整體玻璃器皿銷售金額及獲利皆較去年同期下滑。

台玻指出，預期2026年玻璃器皿外銷市場將維持現狀，保持穩定獲利，內銷市場則積極開發新產品、新客戶，多方洽談異業合作開拓新通路，適時調整產線及銷售方針，運用在地生產優勢，以中小型、多樣化、客製化積極爭取各項訂單，樂觀看待明年營運狀況。

至於平板玻璃上，台玻指出，中國大陸為主要市場，由於建材行業市場需求持續下滑，供需結構性矛盾仍在，不過近期大陸工信部等部門為促進建材行業平穩運行和結構優化升級，加快推動產業高品質發展，發佈了《建材行業穩增長工作方案（2025-2026）》，嚴格調控玻璃產能，依法依規淘汰落後產能，優化產能結構，推動產業朝高端化轉型，提高產品附加價值，開拓新的利基產品。

整體而言，台玻指出，平板玻璃市場不確定因素多，難以預估前景，惟公司產品具有技術競爭優勢，持續推行降本增效方案，提升原板競爭力，未來仍將以研發高附加價值產品開拓新市場。