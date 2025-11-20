豐興法說會／建築用鋼市場底部逐漸浮現

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興鋼鐵（2015）20日法說會上提供完整市場資訊，凸顯未來國內建築鋼材市場將呈現需求溫和下修、價格底部逐步浮現的趨勢，進一步帶動供需平衡。

豐興指出，國內鋼筋表面消費量2024年達647萬公噸，但2025年前9月僅有465 萬公噸，較去年同期減少4.7%，建築用鋼需求從高峰逐步滑落，透露出過去二、三年由科技園區、社宅與大型基建推動的鋼筋需求，已逐漸從高峰滑落，市場正式轉入調整期。

另一方面，支撐鋼筋需求的核心指標「建築物建照核發量」，在2022年達到高峰後便一路下滑，2023～2025 年均呈現季度下行，主因來自政府打房，造成建商推案放緩，建築工程進到收縮期，由於建照數量下滑對鋼筋需求的影響通常落後6至12個月，鋼筋需求繼續承壓。

綜觀建築市場整體動能，2026年以前恐難見到明顯回溫，鋼筋表面消費量可能維持在每年630萬至650萬公噸的中低區間。

