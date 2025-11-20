雲豹能源法說會／雙引擎熱轉 加速海外布局

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

雲豹能源（6869）20日召開法說會，總經理趙書閔表示，雖然國內市場持續變化，但公司早在2021年就推動多角化經營策略，持續強化營運韌性，在儲能工程收入與綠電轉供合約強勁成長下，前三季營運體質穩健、動能持續升溫，同時日本市場自十月起首次認列營收，全速啟動海外成長引擎。

雲豹能源累計前三季營收54.91億元，年增108%，稅後純益2.14億元，年增53.8%，每股純益1.57元，較去年同期每股純益1.12元成長；其中，儲能工程收入達22.54億元，年增315%，綠電交易及售電收入17.35億元，年增116%，顯示兩大事業引擎發揮成長動能，為集團營收注入強勁推力。

趙書閔指出，AI與半導體產業推升全球能源需求，公司長期看好綠能前景，未來將以三大策略推進成長，首先是積極拓展海外市場，將光電與儲能專業能力複製至日本與東南亞，分散區域風險，第二是專注高能見度與長期貢獻收入，包含綠電交易、代操維運及資產管理，最後則是以長期ROE為核心，並鎖定2026年邁入「高股利時代」，配發率達八成，展現與股東共享之決心。

針對儲能方面，雲豹能源旗下子公司台普威不僅持續保持國內儲能領先地位，並於日本成功拓展多處專案且陸續完工併網，預估第4季可望貢獻集團整體營收5至10%；2026年日本儲能開工量預計提升至78MW，將為集團全年營收貢獻約10至15%，而2027年日本目標開發儲能案場容量達262MW。

至於綠電交易方面，雲豹能源旗下天能綠電今年前三季以3.05億度交易量穩居國內民營售電業龍頭，持續協助用電大戶及企業穩定取得綠電，轉供簽約量穩健攀升。

雲豹能源
