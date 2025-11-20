快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

AI需求暢旺 光聖股價再創新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

輝達（NVIDIA）財報再度超出預期，顯示AI需求持續暢旺，光聖（6442）股價受激勵，甫開盤便開高逾7%，緊接著持續上攻，股價直奔漲停，期間一度微幅震盪，接近午盤時亮燈鎖死，漲停價1,105元，再創新高，上漲100元，漲幅9.95%，成交量3,996張。

輝達第3季財報再度打破市場預期，黃仁勳表示，AI應用正在持續落地，並且有越來越多傳統處理器的應用開始轉往使用GPU晶片，這將為AI伺服器持續帶來更加強勁的需求。而隨著運算量大幅增加，資料傳輸需求也會被其帶動，光聖的光纖模組就是最好的案例，從當初的288芯到現在6,912芯，並且研發的腳步仍未停止，持續往更高傳輸的方向邁進。

此外，Google於18日發表的Gemini 3，號稱地表最強AI模型，其推理和多模態能力大幅度提升，背後勢必離不開強大算力的支持，並且隨著更多功能被開發，未來便需要更加大量的算力支撐，因此Google肯定會繼續加大對AI伺服器的投資，擴大叢集規模，便會帶來更多光纖模組需求，為光聖挹注成長動能。

輝達
