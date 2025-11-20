聽新聞
0:00 / 0:00
台中、新竹商場打包出售？大魯閣17:30有重大訊息待公布
大魯閣（1432）傍晚有重大訊息待公布，將於今日下午5時30分說明。市場推測，與大魯閣旗下兩大商場-台中新時代購物中心、與新竹湳雅廣場的經營權一案有關。
大魯閣日前宣布，旗下兩大商場-台中新時代購物中心、與新竹湳雅廣場的經營權即將釋出，經董事會決議授權董事長全權辦理相關洽談與簽約事宜。兩座商場經營權將打包出售，最快年底前完成交割。
大魯閣日前指出，處分主因公司營運重心逐步轉向海外市場，資金調度需求提高，加上獲百貨業者主動洽談購案，因而促成本次交易案進展。待雙方達成合作共識並完成買賣協議簽署後，將依規定公告細節。
大魯閣目前經營中的二座商場為台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場商場。其中，新時代購物廣場為中型百貨，屬於大魯閣經營的樓地板面積約2.1萬坪，年營業額約23億元，設有200個專櫃，業主為富邦人壽；湳雅廣場則屬於社區型百貨，樓地板面積6,800坪，年營業額約11億元，專櫃數約80個，業主為大潤發（現改為大全聯）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言