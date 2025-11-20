裕融法說會／延滯金額連七季下降 台灣雙軸業務成長

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

裕融（9941）企業20日法說會，裕融表示，裕融持續秉持著「穩中求進」作為核心策略，一方面強化風險管理，一方面穩健業務動能，同時加快東南亞市場布局，整體表現符合預期。

在強化風險管理方面，裕融積極配合政府，將相關措施納入《金融消費者保護法》規範，持續強化內部控制，完成制度面的調整，並多次與金管會交流。值得一提的是，台灣市場的延滯金額已連續七個季度下降，延滯率也連續三季保持在1.5%的穩健水準；至於大陸市場方面，雖然近一年總體經濟景氣不佳，但25年Q3延滯金額仍與去年同期約當，顯示整體風險可控。

在業務動能方面，今年聚焦於台灣市場，企業金融與消費金融在台的整體業績相較於去年同期皆有兩位數的成長。此外，為了進一步加強區域管理，台灣消金業務在11月進行了組織調整，從原以產品別轉為以區域別劃分，以落實在地深耕，讓業務動能更為紮實。

此外，在東南亞則持續開發多元業務，今年度菲律賓的保代公司與馬來西亞的Money Lending執照皆已順利取得並開始運作，推展相當順利，東南亞營收年增率高達80.2%，成長力道強勁。

展望未來，裕融企業表示，儘管整體環境仍有許多不確定因素，仍將秉持審慎穩健的經營原則，持續優化資本結構，靈活調整策略，並在穩固基礎上尋求新的成長動能。

