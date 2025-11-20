快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

三商家購智慧零售 熱轉

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

三商家購（2945）昨（19）日召開法說會，三商家購表示，將持續推動智慧零售布局，其中電子價卡已於全門市導入完畢。另外，更積極布局加盟方案，現在加盟比重逾三成，明年將朝著至少五成邁進。

三商家購表示，將持續推動智慧零售布局，目前全門市電子價卡導入已全面完成，正式邁入「智慧化應用階段」。首波應用聚焦鮮奶品類的「時控條碼」及特殊飲品的「Happy Hour」動態促銷，不僅強化即期品管理、提升資源使用效率，也成功帶動離峰與夜間的消費動能。

同時，三商家購指出，也積極布局「零售媒體聯播網（RMN）」，透過電子價卡數據與企業資源的整合串接，深化數據驅動的零售模式，未來將以更精準的內容投放與更高效率的場域溝通，成為關鍵成長動能。

